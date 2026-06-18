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Small- & Micro Cap Investment
18.06.2026 06:34 Uhr
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Commerzbank sieht Gold wieder über 5.000 US-Dollar: Könnten Chiles Goldentwickler von der nächsten Goldwelle profitieren?

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Als Gold Anfang dieses Jahres auf 5.595 US-Dollar je Unze stieg, richtete sich die Aufmerksamkeit des Marktes vor allem auf das Edelmetall selbst.

Investoren diskutierten darüber, ob geopolitische Spannungen, die anhaltenden Goldkäufe der Zentralbanken und die wachsenden Sorgen über die Staatsverschuldung die Preise weiter nach oben treiben würden. Seitdem ist die Lage jedoch komplexer geworden. Gold hat sich von seinen Rekordständen zurückgezogen, die Ölpreise sind gestiegen, die Inflationserwartungen haben sich verändert und Analysten haben ihre Prognosen angepasst.

Trotz dieser Volatilität bleibt eine Tatsache schwer zu ignorieren.

Selbst einige der konservativeren Prognosen großer Finanzinstitute gehen weiterhin von Goldpreisen aus, die historisch betrachtet auf einem sehr hohen Niveau liegen.

Die Commerzbank hat ihre Goldpreisprognose für Ende 2026 kürzlich von 5.000 US-Dollar auf 4.800 US-Dollar je Unze gesenkt. Als Gründe nennt sie höhere Ölpreise sowie deren Auswirkungen auf Inflation und Zinserwartungen. An ihrem langfristigen Ausblick hält die Bank jedoch fest und erwartet für Ende 2027 weiterhin einen Goldpreis von 5.200 US-Dollar je Unze.

Für Goldproduzenten und Projektentwickler ist der Unterschied zwischen einem Goldpreis von 2.000 US-Dollar und 5.000 US-Dollar enorm.

Diese Entwicklung könnte den Fokus der Anleger zunehmend vom Rohstoff selbst auf jene Unternehmen verlagern, die neue Goldvorkommen erfolgreich in Produktion bringen können.

Die Herausforderung für die globale Goldindustrie liegt nicht auf der Nachfrageseite. Vielmehr fehlt es an neuen großen Projekten.

Viele der weltweit bedeutendsten Goldminen erreichen ein fortgeschrittenes Alter. Die Zahl großer Neuentdeckungen ist in den vergangenen Jahren zurückgegangen, Genehmigungsverfahren dauern länger und die Entwicklungskosten sind gestiegen. Deshalb suchen große Produzenten aktiv nach neuen Projekten, die ihre zukünftigen Produktionsprofile sichern können.

Vor diesem Hintergrund wächst das Interesse der Investoren an fortgeschrittenen Entwicklungsprojekten in etablierten Bergbauregionen.

Ein Projekt, das sich kontinuierlich entlang dieser Entwicklungspipeline bewegt, ist das El-Zorro-Projekt von Tesoro Gold im Norden Chiles.

Das Projekt befindet sich in der rohstoffreichen Atacama-Region und verfügt bereits über eine Goldressource von rund 1,82 Millionen Unzen. Gleichzeitig arbeitet das Unternehmen auf die Fertigstellung der Definitive Feasibility Study (DFS) im Jahr 2026 hin. Im Gegensatz zu vielen aufstrebenden Goldprojekten, die Investitionen in Milliardenhöhe erfordern, hat El Zorro aufgrund seines vergleichsweise moderaten Kapitalbedarfs und seiner Nähe zu bestehender Infrastruktur Aufmerksamkeit erregt.

Frühere Studien skizzierten ein Projekt mit einer jährlichen Produktion von rund 110.000 Unzen Gold bei geschätzten All-in Sustaining Costs (AISC) von etwa 1.216 US-Dollar je Unze. Bereits zum Zeitpunkt der Veröffentlichung galten diese Kennzahlen als wettbewerbsfähig. Im heutigen Goldpreisumfeld erscheinen sie jedoch noch interessanter.

Bei den aktuellen Goldpreisen bleibt die Differenz zwischen Produktionskosten und erzielbaren Erlösen erheblich. Sollten sich die langfristigen Prognosen großer Banken bewahrheiten und Gold wieder in Richtung der Marke von 5.000 US-Dollar je Unze steigen, könnten sich die wirtschaftlichen Perspektiven vieler fortgeschrittener Entwicklungsprojekte nochmals deutlich verbessern.

Diese Dynamik betrifft nicht nur Tesoro Gold.

In ganz Chile schreitet eine neue Generation von Goldprojekten voran. Rio2 hat kürzlich die erste Goldproduktion in seiner Fenix-Gold-Mine erreicht und damit gezeigt, dass groß angelegte Goldprojekte auch im aktuellen Marktumfeld finanziert und erfolgreich umgesetzt werden können. Gleichzeitig entwickelt Kinross Gold sein milliardenschweres Lobo-Marte-Projekt weiter und unterstreicht damit das Vertrauen großer Produzenten in das langfristige Potenzial des chilenischen Bergbausektors.

Für Investoren verdeutlichen diese Entwicklungen einen breiteren Trend.

Die nächste Phase des Goldmarktes könnte nicht ausschließlich von steigenden Goldpreisen bestimmt werden. Zunehmend entscheidend dürfte sein, welche Unternehmen in der Lage sind, Ressourcen erfolgreich in produzierende Minen umzuwandeln.

Dieser Übergang gehört häufig zu den bedeutendsten Wertschöpfungsphasen im Bergbausektor. Der Weg von einer erfolgreichen Entdeckung über Machbarkeitsstudien und Genehmigungen bis hin zur Produktion kann das Bewertungsprofil eines Unternehmens grundlegend verändern.

Tesoro Gold nähert sich derzeit mehreren dieser wichtigen Meilensteine gleichzeitig.

Die Fertigstellung der Definitive Feasibility Study, laufende Explorationsarbeiten zur Erweiterung des mineralisierten Korridors sowie zukünftige Genehmigungsfortschritte könnten die Wahrnehmung des Projekts durch den Markt nachhaltig verändern. Gleichzeitig bietet der Standort in einer der weltweit etabliertesten Bergbauregionen Vorteile, die viele Entwicklungsprojekte in anderen Teilen der Welt nur schwer erreichen können.

Ob Gold letztlich 4.800 US-Dollar, 5.200 US-Dollar oder sogar noch höhere Preisniveaus erreicht, bleibt Gegenstand der Diskussion unter Analysten.

Weniger umstritten erscheint jedoch die Tatsache, dass die Branche neue Produktionsquellen benötigt.

Während Investoren nach potenziellen Profiteuren einer länger anhaltenden Phase hoher Goldpreise suchen, könnte sich der Fokus zunehmend auf fortgeschrittene Entwickler richten, die das Potenzial haben, zur nächsten Generation von Goldproduzenten aufzusteigen. In Chile positioniert sich Tesoro Gold, um Teil dieser Entwicklung zu sein.

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Quellen:

https://www.thestreet.com/investing/popular-german-bank-resets-gold-price-target-for-the-rest-of-2026
https://www.binance.com/en/square/post/331061143257314Even After Pulling Back From Record Highs, Gold's Structural Bull Case Is Supporting Chile's Next Generation of Producers
https://www.mining.com/tintina-soars-to-new-high-on-66m-backing-for-chile-copper-gold-project/
https://www.miningreporters.com/noticia/news/2026/05/kinross-lobo-marte-gold-project-atacama-chile
https://uk.finance.yahoo.com/news/goldman-reiterates-bullish-gold-forecast-141058649.html?utm_source=chatgpt.com
https://www.gspublishing.com/content/research/en/reports/2026/01/22/212375c7-1547-4471-84e9-96cd56e1519a.pdf?utm_source=chatgpt.com
https://www.cbsnews.com/news/what-will-happen-gold-silver-prices-june-2026-what-experts-expect/
https://www.firstmajestic.com/investors/news-releases/first-majestic-announces-q1-2026-financial-results-and-increased-quarterly-dividend-payment-provides-management-updates
https://hydrograph.com

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Tesoro Gold
Land: Australien?
ISIN:??AU0000077208
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