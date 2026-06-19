Der DAX hat am Donnerstag leichte Zugewinne verzeichnet. Aus dem Handel ging er mit einem Plus von 0,4 Prozent bei 25.026,80 Punkten. Der Start in den letzten Handelstag der Woche sieht aber bereits wieder schwächer aus. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Freitagmorgen 0,3 Prozent tiefer auf 24.947 Zähler.• Der DAX schloss am Donnerstag 0,4 Prozent höher bei 25.026,80 Punkten, wird am Freitagmorgen aber 0,3 Prozent schwächer bei 24.947 Zählern erwartet.• Im Fokus bleibt der Nahe Osten: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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