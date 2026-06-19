Silicon Valley greift nach Uran - Myriad explodiert um 30%!

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Der Markt wacht endlich auf. Myriad Uranium (WKN: A3D1E0 | SYM: C3Q) hat gerade den stärksten Handelstag seiner Unternehmensgeschichte erlebt und schloss mit einem Anstieg von 29,8% auf 0,61 CAD.

Dieser Artikel wird im Auftrag Myriad Uranium (WKN: A3D1E0 | SYM: C3Q) veröffentlicht.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,



der Markt wacht endlich auf.

Myriad Uranium (WKN: A3D1E0 | SYM: C3Q) hat gerade den stärksten Handelstag seiner Unternehmensgeschichte erlebt und schloss mit einem Anstieg von 29,8% auf 0,61 CAD.



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Seit unserer ersten Berichterstattung hat die Aktie mittlerweile deutlich über 150% zugelegt.

Und der Zeitpunkt könnte kaum spannender sein.

Denn die Uran-Story hat sich verändert.

Früher konzentrierten sich Investoren auf klassische Themen:

Angebotsdefizite

Wiederinbetriebnahme von Reaktoren

Geopolitische Spannungen

Heute kommt ein neuer, möglicherweise noch größerer Nachfragefaktor hinzu:

Künstliche Intelligenz.

Die AI-Revolution hat ein gewaltiges Problem: Strom

Jeder jagt nach dem nächsten Durchbruch im Bereich AI.

Größere Modelle.

Schnellere Chips.

Leistungsfähigere Rechenzentren.

Doch es gibt ein Problem, dem niemand entkommen kann:

Energie.

Die nächste Generation von AI-Rechenzentren wird gigantische Mengen an zuverlässigem Strom benötigen.

Nicht nur dann, wenn die Sonne scheint.

Nicht nur dann, wenn der Wind weht.

Sondern 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche.

Diese Realität zwingt die größten Technologieunternehmen der Welt dazu, sich der Kernenergie zuzuwenden.

Meta hat Vereinbarungen zur Sicherung massiver neuer Nuklearkapazitäten für zukünftige AI-Infrastrukturen abgeschlossen.

Microsoft hat ebenfalls bedeutende Vereinbarungen getroffen, um Kernenergie für seine wachsenden Rechenzentrumsaktivitäten zu sichern.

Die Botschaft aus Silicon Valley ist eindeutig:

AI kann ohne zuverlässige Energie nicht skalieren.

Und zuverlässige Energie bedeutet zunehmend:

Kernenergie.

Der Uranmarkt beginnt, die neue Realität einzupreisen

Der Uranpreis notiert weiterhin um 85 US-Dollar pro Pfund und hält sich nach der starken Rallye zu Beginn des Jahres auf einem hohen Niveau.

Zwar war der Spotmarkt zuletzt ruhiger, da viele Versorger kurzfristig über bestehende langfristige Lieferverträge abgesichert waren.

Das langfristige Bild könnte jedoch kaum stärker sein.

Rund um den Globus erleben wir eine Renaissance der Kernenergie.

Italien ist das jüngste Land, das an einem gesetzlichen Rahmen arbeitet, um Kernenergie nach Jahrzehnten der Ablehnung seit der Katastrophe von Tschernobyl wieder zuzulassen.

Die USA beschleunigen Genehmigungen für neue Kernenergieanlagen.

Small Modular Reactors (SMRs) entwickeln sich von einer Vision zu einer Realität.

Und die Welt erkennt zunehmend eine einfache Wahrheit:

Kein Uran. Keine Kernenergie.

Myriad Uranium (WKN: A3D1E0 | SYM: C3Q) befindet sich im Zentrum der amerikanischen Uran-Renaissance

Jetzt wird die Geschichte besonders spannend.

Myriad Uranium (WKN: A3D1E0 | SYM: C3Q) ist kein ausländisches Uranprojekt.

Es ist amerikanisch.

Das Unternehmen entwickelt mit Copper Mountain einen Uran-Distrikt in Wyoming - dem bedeutendsten Uranstaat der Vereinigten Staaten.

Das Projekt verfügt über:

Mehrere historische Uranlagerstätten

Historische Produktion der Arrowhead-Mine von rund 500.000 Pfund U3O8

Rund 2.000 historische Bohrlöcher von Union Pacific

Umfangreiche historische Minenplanung

Moderne, distriktweite geophysikalische Daten

Mehr als 100 neu identifizierte Anomalien im östlichen Projektbereich

Gleichzeitig nähert sich Myriad Uranium (WKN: A3D1E0 | SYM: C3Q) dem Abschluss der Übernahme von Rush Rare Metals und damit der vollständigen Konsolidierung des gesamten Copper-Mountain-Distrikts.

Die Bedeutung dieses Schrittes kann kaum überschätzt werden.

Ein Unternehmen.

Eine Strategie.

Ein vollständig kontrollierter Uran-Distrikt mit gewaltigem Potenzial in den Vereinigten Staaten.

Dann kam Silicon Valley

Das könnte die Entwicklung sein, die alles verändert.

Anfang dieses Jahres schloss Myriad Uranium (WKN: A3D1E0 | SYM: C3Q) den Verkauf seines Red Basin Projekts für 2,5 Millionen US-Dollar in bar ab.

Das Unternehmen erzielte damit einen mehr als 6-fachen Return auf das ursprünglich eingesetzte Kapital.

Gleichzeitig behielt es einen 10%-Free-Carried-Interest.

Doch die eigentliche Schlagzeile war der neue Partner.

Subatomic wird von 8VC und Overmatch Ventures unterstützt.

8VC verwaltet mehr als 6 Milliarden US-Dollar und ist Teil des Netzwerks rund um Peter Thiel - Mitgründer von PayPal und Palantir.

Denken Sie einen Moment darüber nach.

Einige der intelligentesten Technologie-Investoren der Welt bewegen sich jetzt direkt in die Uran-Lieferkette.

Warum?

Weil sie das größte Problem der AI-Revolution verstanden haben:

Energie.

Die entscheidende Frage, die sich Investoren stellen

Wenn Silicon Valley genug Potenzial gesehen hat, um mit Myriad Uranium (WKN: A3D1E0 | SYM: C3Q) bei Red Basin zusammenzuarbeiten…

Könnte diese Beziehung noch größer werden?

Könnte technologiegetriebenes Kapital Interesse an einer deutlich größeren Uran-Story entwickeln?

Und genau hier kommt Copper Mountain ins Spiel.

Das Unternehmen steht kurz vor der vollständigen Übernahme des Distrikts durch die Fusion mit Rush Rare Metals.

Copper Mountain verfügt bereits über jahrzehntelange historische Arbeiten.

Sollten moderne Bohrprogramme ein großflächiges Uran-System bestätigen, könnte das Potenzial enorm sein.

Zusätzlich arbeitet Myriad Uranium (WKN: A3D1E0 | SYM: C3Q) bereits an den rechtlichen und buchhalterischen Voraussetzungen für ein mögliches Listing an einer großen US-Börse - sowohl die NASDAQ als auch die NYSE kommen infrage.

Ein US-Listing würde die Türen zu einem deutlich größeren Pool institutionellen Kapitals öffnen.

Der Markt beginnt aufmerksam zu werden

Der heutige Kurssprung von 29,8% könnte ein weiteres Zeichen sein, dass Investoren die Puzzleteile langsam zusammensetzen.

Die Uran-Story hat sich verändert.

Es geht nicht mehr nur um Energieversorgung.

Es geht nicht mehr nur um geopolitische Spannungen.

Es geht um das wichtigste Technologie-Rennen unserer Generation:

AI.

AI benötigt Rechenzentren.

Rechenzentren benötigen Strom.

Der zuverlässigste Weg, saubere Grundlastenergie bereitzustellen, ist Kernenergie.

Und Kernenergie benötigt Uran.

Fazit: Der nächste große Uran-Bullenmarkt könnte von Silicon Valley angetrieben werden

Über Jahrzehnte war Uran einfach ein Rohstoff.

Heute entwickelt es sich zu einem Infrastruktur-Thema.

Einem AI-Thema.

Einem Thema der nationalen Sicherheit.

Einem Technologie-Thema.

Myriad Uranium (WKN: A3D1E0 | SYM: C3Q) hat bereits eine beeindruckende Performance geliefert.

Doch das Unternehmen steht heute im Zentrum mehrerer der stärksten Megatrends der Welt:

Künstliche Intelligenz

Kernenergie

Amerikanische Rohstoffunabhängigkeit

Silicon-Valley-Kapital

Potenzielles NASDAQ- oder NYSE-Listing

Vollständige Konsolidierung eines der bedeutendsten historischen Uran-Distrikte der USA

Der Markt beginnt aufmerksam zu werden.

Die entscheidende Frage lautet:

Wie weit kann diese Geschichte noch laufen, wenn Copper Mountain in der nächsten Bohrphase liefert?



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