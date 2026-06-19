Berlin - Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) wird kommende Woche bei ihrem Antrittsbesuch in den USA auch das dritte Vorrundenspiel der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft im Stadion verfolgen.
Das berichtet "Bild" (Samstagausgabe) unter Berufung auf Bundestagskreise. Das Spiel gegen Ecuador findet am Donnerstag, 25. Juni, im MetLife Stadium in New Jersey statt.
Der Besuch des WM-Spiels ist eingebettet in Termine der Präsidentin an diesem Tag bei den Vereinten Nationen in New York. Klöckner wird dort mit dem Generalsekretär Antonio Guterres sowie der Präsidentin der Generalversammlung, Annalena Baerbock, zusammentreffen. Wie "Bild" weiter schreibt, wird Klöckner am Tag darauf in Washington D.C. unter anderen ihren US-Amtskollegen, den Sprecher des Repräsentantenhauses Mike Johnson, sowie weitere Parlamentarier zu politischen Gesprächen treffen.
Das berichtet "Bild" (Samstagausgabe) unter Berufung auf Bundestagskreise. Das Spiel gegen Ecuador findet am Donnerstag, 25. Juni, im MetLife Stadium in New Jersey statt.
Der Besuch des WM-Spiels ist eingebettet in Termine der Präsidentin an diesem Tag bei den Vereinten Nationen in New York. Klöckner wird dort mit dem Generalsekretär Antonio Guterres sowie der Präsidentin der Generalversammlung, Annalena Baerbock, zusammentreffen. Wie "Bild" weiter schreibt, wird Klöckner am Tag darauf in Washington D.C. unter anderen ihren US-Amtskollegen, den Sprecher des Repräsentantenhauses Mike Johnson, sowie weitere Parlamentarier zu politischen Gesprächen treffen.
© 2026 dts Nachrichtenagentur