DJ PTA-CMS: Oberbank AG: Veröffentlichung des Beschlusses über die beabsichtigte Veräußerung eigener Aktien - Veröffentlichung gemäß § 119 Abs. 7 und 9 BörseG 2018 iVm §§ 2, 4 und 5 VeröffentlichungsV 2018

Erwerb und/oder Veräußerung eigener Aktien gemäß -- 119 Abs. 9 BörseG

Oberbank AG: Veröffentlichung des Beschlusses über die beabsichtigte Veräußerung eigener Aktien

Veröffentlichung gemäß -- 119 Abs. 7 und 9 BörseG 2018 iVm ---- 2, 4 und 5 VeröffentlichungsV 2018

Linz (pta000/19.06.2026/12:00 UTC+2)

Der Vorstand der Oberbank AG hat am 19. Juni 2026 beschlossen, von den im Zuge des Aktienrückerwerbsprogrammes 2026 erworbenen eigenen 125.364 Stück Stammaktien, 122.241 Stück Stammaktien an die Mitarbeiter (inkl. Vorstand) im Zuge der Mitarbeiteraktion 2026 und 3.123 Stück Stammaktien an den Vorstand im Wege der Vorstandsvergütung in Aktien gem. -- 39b BWG gemäß der Beschlussfassung in der Sitzung des Vergütungsausschusses des Aufsichtsrates der Oberbank AG vom 24. März 2026 zu verkaufen bzw. zu übertragen. Dieser Beschluss sowie die Veräußerung der eigenen Aktien werden hiermit gemäß -- 65 Abs 1a AktG iVm -- 119 Abs. 7 und 9 BörseG 2018 und gemäß ---- 4 und 5 der VeröffentlichungsV 2018 veröffentlicht:

1. Tag des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung ist der 19. Mai 2026 2. Die Veröffentlichung des Hauptversammlungsbeschlusses erfolgte am 19. Mai 2026 gemäß -- 2VeröffentlichungsV 2018 iVm -- 119 Abs. 7 BörseG 2018 über ein Informationsverbreitungssystem mit europaweiterVerbreitung (pressetext Nachrichtenagentur) und auf der Internetseite der Oberbank AG www.oberbank.at. 3. Beginn und voraussichtliche Dauer der Veräußerung eigener Aktien: die eigenen Aktien sollen am 25. und26. Juni 2026 veräußert bzw. übertragen werden. 4. Die Veräußerung eigener Aktien bezieht sich auf die auf Inhaber lautende Stammaktien der Oberbank AG. 5. Beabsichtigt ist die Veräußerung eigener Aktien von bis zu 125.364 Stück Stammaktien der Oberbank AG, dasentspricht einem Anteil am stimmberechtigten und am gesamten Grundkapital der Oberbank AG von ca. 0,1775 %. 6. Der Gegenwert je Aktie beträgt EUR 82,40 (Kurs der Oberbank-Stammaktie vom 17.06.2026). Im Rahmen derMitarbeiteraktion 2026 erhalten die Mitarbeiter (inklusive Vorstand) für fünf gekaufte Stammaktien zwei Stammaktienunentgeltlich zugeteilt (Modell 5+2). 7. Die Veräußerung bzw. Zuteilung erfolgt außerhalb der Börse und zu dem Zweck, diese Aktien zur Deckung dervon der Oberbank AG beschlossenen Mitarbeiteraktion 2026 und für die Vorstandsvergütung (variabler Anteil derVorstandsvergütung gem. -- 39b BWG in Aktien) zu verwenden. 8. Allfällige Auswirkungen auf die Börsezulassung: Keine 9. Die Oberbank AG beabsichtigt, die Veröffentlichungspflichten gemäß ---- 6 und 7 der VeröffentlichungsV2018 im Internet über die Homepage der Gesellschaft, www.oberbank.at, zu erfüllen.

Linz, am 19. Juni 2026

Der Vorstand

(Ende)

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Aussender: Oberbank AG Untere Donaulände 28 4020 Linz Österreich Ansprechpartner: Prok. Mag. Gerald Straka Tel.: +43 732 7802-37221 E-Mail: gerald.straka@oberbank.at Website: www.oberbank.at ISIN(s): AT0000625108 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)

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June 19, 2026 06:00 ET (10:00 GMT)