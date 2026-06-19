Drei europäische Märkte - drei Stärken beim Ausbau der Erneuerbaren Energien: Italien bietet Planbarkeit durch Staatsgarantien, Spanien punktet mit struktureller Gas-Entkopplung, Deutschland überzeugt durch Marktreife und Größe. "Der Schlüssel zum Erfolg bleibt die Flexibilität: Speicher, Netzdienlichkeit und passendes Marktdesign", kommentiert Patrick Lemcke-Braselmann, CEO der aream Group. Der Ausbau der Erneuerbaren Energien läuft in Europa und jedes Land geht dabei seinen eigenen Weg. Für Investoren bedeutet das differenzierte Chancen und Risiken, die sich aus Regulierung, Preisentwicklung und Infrastruktur ableiten. Das zeigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 finanzmonitor.de