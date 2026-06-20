Anzeige
Mehr »
Samstag, 20.06.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Batterie-Boom: Ein 78-Mio.-CAD-Schwergewicht greift nach Tiefsee-Rohstoffen
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A40KCG | ISIN: US9267113002 | Ticker-Symbol: 4P1
Tradegate
19.06.26 | 21:55
6,500 Euro
+1,56 % +0,100
Branche
IT-Dienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
QUANTUM X LABS INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
QUANTUM X LABS INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
6,3006,50019.06.
Small- & Micro Cap Investment
20.06.2026 07:10 Uhr
395 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Aktien-Megatrends hoch X: Warum Anleger jetzt auf SpaceX und Quantum X Labs schauen

Anzeige / Werbung

An den globalen Finanzmärkten vollzieht sich ein grundlegender Wandel bei der Bewertung von Zukunftstechnologien. Während die erste Welle der Digitalisierung weitgehend abgeschlossen ist, rücken nun zwei Branchen in den Fokus institutioneller Anleger: die kommerzielle Raumfahrt und das Quantencomputing. Beide Sektoren verlassen das Stadium der Grundlagenforschung und entwickeln sich zu handfesten, eigenständigen Wachstumsmärkten. Für Investoren stellt sich nicht mehr die Frage, ob diese Technologien marktreif werden, sondern wer die entscheidenden Märkte kontrolliert.

Megatrend Weltraumökonomie: Die Demokratisierung des Orbits

Die moderne Raumfahrt erlebt durch die fortschreitende Kommerzialisierung eine beispiellose Eigendynamik. Der Zugang zum Weltall hat sich fundamental verändert, da die Wiederverwendbarkeit von Raketensystemen die Startkosten pro Kilogramm Nutzlast drastisch gesenkt hat. Dies hat eine Kaskade neuer, privatwirtschaftlicher Geschäftsmodelle ausgelöst, die weit über staatliche Forschungsprogramme hinausgehen.

Das Megakonstellations-Modell im Erdorbit schafft eine völlig neue Infrastruktur für globale Konnektivität, Erdbeobachtung und Navigation. Für den Finanzmarkt ist dieser Sektor besonders attraktiv, da er die Basis für datenbasierte Dienstleistungen auf der Erde liefert. Der Weltraum wird zunehmend als Erweiterung der globalen IT- und Kommunikationsinfrastruktur verstanden, was den Markt für private und institutionelle Kapitalgeber öffnet.

In diesem Ökosystem nimmt Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX / WKN: A42D4F | ISIN: US84615Q1031) eine dominante Schlüsselrolle ein. Das seit rund einer Woche an der Börse notierte Unternehmen beherrscht die globale Startinfrastruktur und treibt den Ausbau des weltweiten Satelliten-Internets massiv voran, wodurch es die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der gesamten kommerziellen Raumfahrt diktiert.

Megatrend Quantencomputing: Liefertermine ersetzen Qubit-Rekorde

Parallel dazu ist im Bereich des Quantencomputings ein deutlicher Strategiewechsel spürbar. Jahrelang definierten sich Unternehmen fast ausschließlich über theoretische Rekorde bei der Anzahl ihrer physischen Qubits. Doch der Fokus der Branche hat sich verschoben: Reale Verfügbarkeiten, verlässliche Lieferketten und vor allem die mathematische Fehlerkorrektur entscheiden heute über den kommerziellen Erfolg.

Wie greifbar die Technologie geworden ist, zeigen aktuelle Ankündigungen aus der Industrie. Während Tech-Riesen Milliarden in physische Infrastruktur investieren, positionieren sich spezialisierte Software- und IP-Entwickler als potenzielle Gewinner einer "Pick-and-Shovel"-Strategie. Sie liefern die Werkzeuge, um fehleranfällige physische Qubits in verlässliche Rechenleistung zu übersetzen. Der Markt verlangt heute keine theoretischen Physiker mehr, sondern Ingenieure, die Quantenprozessoren in bestehende Rechenzentren und industrielle Anwendungen integrieren können.

Ein prominentes Beispiel für diesen pragmatischen Industrie-Ansatz ist das Tech-Unternehmen Quantum X Labs Inc. (WKN: A40KCG | ISIN: US9267113002). Das Unternehmen agiert als multidisziplinärer Entwickler an der Schnittstelle von Quanten-Infrastruktur, Software und Sensorik. Statt sich im kapitalintensiven Hardware-Rennen zu erschöpfen, sichert sich das Unternehmen wertvolle IP-Rechte in hochspezialisierten Nischen.

Das operative Portfolio des Unternehmens ruht auf folgenden Säulen:

  • Quantencomputing & Fehlerkorrektur: Neben einer eigenen 50-Qubit-Plattform setzt das Unternehmen im Bereich der Fehlerkorrektur (QECC IP) auf den firmeneigenen "Deep Transformer Decoder" zur KI-gestützten Fehlerbehebung in Echtzeit.
  • Strategische Allianzen: Eine Kooperationsvereinbarung mit IQCC, einer Tochter von Quantum Machines, ermöglicht die Evaluation dieser KI-Fehlerkorrektur direkt auf der Steuerungsplattform von Quantum Machines.
  • Quantensensorik & Navigation: Über Beteiligungen wie an "Quantum Gyro" wird an NMR-Gyroskopen und neuartigen Atomuhren geforscht, um präzise Bewegungserfassung im Raum ohne mechanisch bewegliche Teile zu ermöglichen.
  • Breite Marktanwendung: Die entwickelten Plattformen sind gezielt für Sektoren wie Verteidigung, Luftfahrt, Cybersicherheit sowie biomedizinische Datenanalysen ausgelegt.

Für weitsichtige Investoren zeigt sich: Sowohl die kommerzielle Raumfahrt als auch das Quantencomputing bilden als eigenständige Säulen das technologische Fundament für die nächste Stufe der weltweiten Wirtschaftsentwicklung.

Webinar: Auf Perlensuche in Österreich: Der Blick in die zweite Reihe lohnt!

Dienstag, 07. Juli, 17:00 - 18:00 Uhr

Der österreichische Aktienmarkt zeigt derzeit eindrucksvoll, dass sich der Blick über die großen internationalen Börsen hinaus lohnen kann. Der ATX läuft stark - er performt den DAX sehr deutlich aus. Was macht Österreich als Aktienmarkt aktuell noch interessant?

In unserem Webinar sprechen über Stärken, Besonderheiten und Chancen des österreichischen Marktes. Anschließend werfen wir einen genaueren Blick auf zwei Unternehmen: PORR, einen etablierten Bau- und Infrastrukturkonzern, sowie FACC, einen international tätigen Technologiepartner der Luftfahrtindustrie.

Für Anlegerinnen und Anleger, die Österreich jenseits der üblichen Schlagzeilen besser verstehen möchten.

Jetzt anmelden und neue Perspektiven auf den österreichischen Aktienmarkt gewinnen

__________

Quellen:

https://www.ingenieur.de/technik/fachbereiche/ittk/quantencomputing-verlasst-das-labor-jetzt-zahlen-liefertermine-statt-qubit-rekorde/google_vignette

https://de.investing.com/news/company-news/quantum-x-labs-stellt-50qubitquantencomputingplattform-vor-93CH-3501909

Lassen Sie sich in den Verteiler für Quantum X Labs Inc. oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Quantum X Labs Inc" oder Nebenwerte".

Quantum X Labs Inc

Land: Israelisch / ISIN: US9267113002

Home

Disclaimer/Risikohinweis
Interessenkonflikte: Mit Quantum X Labs existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Quantum X Labs. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Quantum X Labs können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Quantum X Labs einsehen: Quantum X Labs

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung SuperQ Quantum Computing vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.


Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen
Dr. Reuter Investor Relations
Dr. Eva Reuter
Friedrich Ebert Anlage 35-37
60327 Frankfurt
+49 (0) 69 1532 5857
www.dr-reuter.eu
www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Aktien-Megatrends hoch X: Warum Anleger jetzt auf SpaceX und Quantum X Labs schauen appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: US9267113002,US84615Q1031

Disclaimer:
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.