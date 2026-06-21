© Foto: wO-ChatGPTDeterra Royalties verdient an BHPs Eisenerzgeschäft mit, ohne selbst Minen zu betreiben. Die Dividende ist hoch, voll frankiert - aber vom Eisenerzpreis abhängig.Nach DBS geht der Dividenden-Radar in dieser Woche zurück nach Australien. Zuletzt stand mit der größten Bank Singapurs ein Finanzwert im Mittelpunkt, der durch Quartalsdividenden, Kapitalrückgaben und fehlende Quellensteuer punktet. Diesmal geht es wieder um Rohstoffe, aber nicht um einen klassischen Minenbetreiber wie Fortescue. Deterra Royalties ist eine andere Art von Rohstoffaktie. Das Unternehmen bohrt nicht, sprengt nicht, baggert nicht und betreibt keine eigenen Minen. Stattdessen hält Deterra sogenannte Royalties, also …
Enthaltene Werte: AU000000BHP4,SG1L01001701,AU000000FMG4,AU000000ILU1,EU0009654XXX,AU0000107484Den vollständigen Artikel lesen
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