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WKN: 121862 | ISIN: AU000000FMG4 | Ticker-Symbol: FVJ
Tradegate
19.06.26 | 16:37
11,952 Euro
-0,32 % -0,038
Branche
Eisen/Stahl
Aktienmarkt
S&P/ASX 50
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FORTESCUE LTD Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FORTESCUE LTD 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
11,87012,11019:04
11,95012,02819.06.
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
DBS GROUP
DBS GROUP HOLDINGS LTD Chart 1 Jahr
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DBS GROUP HOLDINGS LTD44,395+0,23 %
DETERRA ROYALTIES LIMITED--
FORTESCUE LTD11,952-0,32 %
ILUKA RESOURCES LIMITED4,720-2,14 %
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