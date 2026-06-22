Der Strombedarf von KI-Rechenzentren lässt sich nicht allein durch erneuerbare Energie decken - das haben inzwischen selbst die größten Idealisten verstanden. Die Folge ist eine beispiellose Renaissance der Kernenergie. Der aktuelle "Red Book-Bericht" der OECD Nuclear Energy Agency (NEA) und der Internationalen Atomenergiebehörde zeigt, dass bei einem beschleunigten Reaktorausbau die vorhandenen Minenkapazitäten mittelfristig nicht ausreichen würden, um die Nachfrage zu decken. Zu wenige Investitionen in Bergbauprojekte über Jahrzehnte führten zu einem Angebotsdefizit, während geopolitische Risiken und gravierende Produktionsengpässe beim weltgrößten Produzenten Kazatomprom die Situation zusätzlich verschärfen. In der Folge geraten die etablierten Akteure der nuklearen Wertschöpfungskette unter Zugzwang. Investoren nutzen das für Investments in sicheren Jurisdiktionen.
Enthaltene Werte: CA0240301089,CA13321L1085,US0231351067Den vollständigen Artikel lesen ...
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