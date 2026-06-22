Die Gewinner des Wettbewerbs werden am Samstag, den 4. Juli, auf der Bühne des Kappa FuturFestival in Turin gekürt.

Beim Reply AI Music Contest verschmelzen Musik und Künstliche Intelligenz (KI), um neue Formen des Zusammenspiels von Technologie und Live-Performance zu auszuloten. Der von Reply gemeinsam mit dem Kappa FuturFestival einem der führenden Festivals für elektronische Musik und kulturelle Innovation in Europa veranstaltete Wettbewerb stellt die fünf Finalisten der diesjährigen Ausgabe vor. Eine internationale Fachjury aus Vertretern der Musik- und Kreativbranche Agoria, Max Cooper, Fleur Shore, Tini Gessler, Ali Demirel, Albi Scotti, Oliver Bohl und Sarah Grimaldi traf die Auswahl. Die Nominierten stehen für eine neue Generation von Künstlern, die mithilfe von KI-Technologien Synergien zwischen Klang, visueller Kunst und Live-Performance schaffen.

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Finalists announced for the second edition of the Reply AI Music Contest, the international competition exploring the relationship between AI and live performance

Die diesjährige Ausgabe steht unter dem Motto "Imaginatio Nova" und lädt dazu ein, neue Formen der Vorstellungskraft zu entdecken und zu erforschen, wie sich menschliche Kreativität im Zusammenspiel mit Technologie weiterentwickeln und entfalten kann. Die hohe Beteiligung unterstreicht den Erfolg des Reply AI Music Contest. Es gab mehr als 1.400 Bewerbungen aus 45 Ländern und über 300 eingereichte Performances. Das entspricht einem Wachstum von über 55 Prozent gegenüber der Premiere.

Die fünf ausgewählten Projekte spiegeln die Vielfalt künstlerischer Ansätze wider, die das Arbeiten mit KI heute prägen von immersiven audiovisuellen Performances bis hin zur zeitgenössischen Clubkultur. Zu den Finalisten gehört die in Barcelona lebende Multimedia-Künstlerin Violeta Valcheva. In ihren Arbeiten verschmelzen Klangkompositionen, KI-generierte Bildwelten und interaktive visuelle Umgebungen zu einer immersiven Gesamterfahrung. Ebenfalls ausgewählt wurde das spanische Kollektiv POLARIS. Das Team präsentiert eine audiovisuelle Live-Performance, die auf der Zusammenarbeit von Musikern, visuellen Künstlern und Performern basiert. Das Projekt setzt auf KI als gemeinsames Werkzeug und schafft eine Performance, in der Klang und Bild in Echtzeit miteinander interagieren.

Italien wird durch den DJ und Produzenten Ciauru (alias Simone Privitera) vertreten. In seiner Arbeit verbindet er die zeitgenössische elektronische Musikszene mit KI-basierten Tools und vereint Musikproduktion, KI-generierte Visuals sowie vielfältige kulturelle Einflüsse zu einem multisensorischen Erlebnis. Die in New York lebende Künstlerin und Creative Innovatorin Yichu Li nutzt KI, um neue Formen audiovisuellen Ausdrucks zu entwickeln. Ihre Arbeiten bewegen sich an der Schnittstelle von digitaler Kunst, Computational Design sowie musikalischer Experimentierfreude und setzen sich mit der Rolle generativer Technologien im kreativen Schaffensprozess auseinander. Abgerundet wird die Auswahl durch das internationale Duo PARAFRAME Avis Vox mit Sitz in Frankfurt. Ihre Performances kombinieren Melodic Techno, Gesang und visuelles Design und testen neue Varianten der Interaktion zwischen Mensch und Maschine. Dabei entstehen immersive audiovisuelle Umgebungen, in denen Musik, Bildsprache und KI zu einer gemeinsamen Erzählung verschmelzen.

Die diesjährige Auswahl verdeutlicht das wachsende Interesse an innovativen Ansätzen an der Schnittstelle von Musik und KI. Die fünf Finalisten präsentieren ihre Live-Sets am Freitag, dem 3. Juli, und am Samstag, dem 4. Juli, auf der von Reply unterstützten NOVA Stage des Kappa FuturFestival. Im Anschluss an die Performances kürt die Jury die Gewinner des Wettbewerbs.

Agoria erklärt: "Ich betrachte KI als 'Alternative Intelligence'. Sie soll nicht das nachahmen, was Musiker bereits können. Sie soll das verwirklichen, was ohne sie nicht möglich wäre. Das Ziel besteht darin, gemeinsam mit KI zu improvisieren und beim kreativen Arbeiten mit ihr dieselbe Freude zu erleben, wie sie beim Einsatz eines traditionellen Instruments oder eines anderen künstlerischen Ausdrucksmittels entsteht."

"Was mich an den Einreichungen für die zweite Ausgabe des 'AI Music Contest' besonders beeindruckt hat, ist die Vielfalt der Ansätze", ergänzt Filippo Rizzante, CTO bei Reply. "Die Finalisten nutzen KI nicht nur als technisches Werkzeug, sondern als Medium des künstlerischen Ausdrucks. Von immersiven audiovisuellen Live-Performances bis hin zu Experimenten an den Schnittstellen von Klang, Bild und Interaktion entsteht eine Generation von Künstlern, die den Begriff der Performance neu definiert. Es ist faszinierend zu sehen, wie KI die menschliche Vorstellungskraft erweitert und Chancen eröffnet, die noch vor wenigen Jahren undenkbar waren."

Der "AI Music Contest" ist Teil der Reply Challenges, einer Reihe von Technologie- und Kreativwettbewerben. Damit fördert Reply innovative Lern- und Bildungsformate und begeistert kommende Generationen für Technologie und Kreativität. Die Community der Reply Challenges zählt heute weltweit mehr als 250.000 Teilnehmende.

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