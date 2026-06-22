© Foto: Markus Schreiber - APRund 20 Prozent Minus in drei Monaten: Rheinmetall hat den Selbstläufer-Status verloren. Die Finanzgruppe Oddo sieht darin nun eine Chance.Rheinmetall ist vom Börsenliebling zum Problemfall im DAX geworden - zumindest kurzfristig. Rund 20 Prozent hat die Aktie in den vergangenen drei Monaten verloren und gehört damit zusammen mit BMW zu den schwächsten Werten im Leitindex. Ausgerechnet nach diesem Rückschlag sieht Oddo BHF nun eine Einstiegschance: Analyst Yan Derocles stuft die Aktie auf "Outperform" hoch und spricht von "Wachstum zum Discountpreis". Derocles macht seine Kaufthese nicht an kurzfristigem Momentum fest, sondern an der Lücke zwischen Kursverfall und Wachstumsperspektive. Zwar …
Enthaltene Werte: DE0005190003,DE0007030009Den vollständigen Artikel lesen
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