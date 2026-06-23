Absturz oder Einstiegschance? Die ungeschminkte Wahrheit über BMW, das Chart-Highlight Aixtron und Strategic Resources, ein Rohstoff-Geheimtipp!

Die Aktienmärkte zeigen derzeit ihr verrücktestes Gesicht. Während etablierte deutsche Auto-Konzerne wie BMW unter einer drückenden Absatzkrise leiden und händeringend nach Auswegen suchen, surfen Technologie-Zulieferer wie Aixtron auf der gewaltigen Welle der Künstlichen Intelligenz von einem Rekordhoch zum nächsten. Aber ohne strategische Rohstoffe und grünen Stahl werden weder neue Elektroautos rollen noch gigantische KI-Rechenzentren gebaut. Wir blicken hinter die Kulissen von drei Werten, die die aktuelle Gegensätzlichkeit der Weltwirtschaft perfekt zeigen. Lesen Sie weiter und entdecken Sie, welche Aktie(n) gerade jetzt das größte Überraschungspotenzial bergen könnte(n).Den vollständigen Artikel lesen ...
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