FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
EAG.FOOT.GRP EO 1,52 XXT FR0010428771
AB/FROM ONWARDS 24.06.2026 09:12 CET
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EAG.FOOT.GRP EO 1,52 XXT FR0010428771
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