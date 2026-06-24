Laut dem ISG Provider Lens-Bericht beschleunigen Souveränitätsziele, Herausforderungen in der Lieferkette und KI-gesteuerte Betriebsabläufe die Nachfrage nach durchgängigen Partnerschaften im Halbleiterbereich

Halbleiterunternehmen in Europa suchen nach Partnern, die integrierte Kompetenzen über den gesamten Lebenszyklus von Halbleitern hinweg bieten können, da sie nach mehr Widerstandsfähigkeit, Effizienz und regionaler Ausrichtung streben. Dies geht aus einem neuen Forschungsbericht hervor, der heute von der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), einem weltweit tätigen, auf KI spezialisierten Technologie-Forschungs- und Beratungsunternehmen, veröffentlicht wurde.

Der Bericht "2026 ISG Provider Lens Semiconductor Industry Services and Solutions" für Europa kommt zu dem Ergebnis, dass öffentliche Investitionen und regulatorische Rahmenbedingungen die Halbleiterlandschaft der Region neu gestalten. Gleichzeitig führen Fortschritte in den Bereichen KI, Edge-Computing und Konnektivität der nächsten Generation zu einer zunehmenden Komplexität der Konstruktion und stellen höhere Anforderungen an die Fertigung und die Lieferkette.

"Da Halbleitertechnologien immer komplexer werden, blicken Unternehmen über einzelne Fähigkeiten hinaus und konzentrieren sich auf die Umsetzung über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg", sagte Andreas Fahr, Managing Director für die DACH-Region und die Niederlande bei ISG. "Anbieter, die technische Exzellenz mit betrieblichen Zielen in Einklang bringen können, finden auf dem Markt zunehmend Beachtung."

Europäische Halbleiterunternehmen passen sich der zunehmenden Komplexität der Entwicklung an, da Fortschritte in den Bereichen KI, Edge-Computing und Konnektivität der nächsten Generation die Innovationszyklen beschleunigen. Sie streben zunehmend eine engere Abstimmung der Bereiche Entwicklung, Validierung und Fertigung an, um die Effizienz zu steigern und das Umsetzungsrisiko zu verringern. Käufer legen zudem größeren Wert auf integrierte Werkzeugketten und Bereitstellungsmodelle, die die Kontinuität über den gesamten Lebenszyklus von Halbleitern hinweg gewährleisten. Diese Fähigkeiten gewinnen zunehmend an Bedeutung, da Unternehmen eine schnellere Innovation anstreben.

Halbleiterunternehmen in der Region investieren in intelligente Fabriken, digitale Zwillinge und vorausschauende Prozesssteuerungen, um die betriebliche Widerstandsfähigkeit zu stärken und die Produktionsergebnisse zu verbessern. Zudem überarbeiten sie ihre Beschaffungsstrategien, um das Risiko geopolitischer Risiken und Lieferunterbrechungen zu verringern. Fähigkeiten im Bereich "Control Tower", Plattformen für die Zusammenarbeit mit Lieferanten und Echtzeit-Transparenz über mehrstufige Lieferketten hinweg werden zu immer wichtigeren Anforderungen.

Europäische Halbleiterunternehmen treiben den Einsatz von KI in Bereichen wie Ausbeuteoptimierung, vorausschauende Instandhaltung und Verifizierung voran und halten dabei strenge Governance-Anforderungen ein. Unternehmen erwarten zunehmend, dass KI-gestützte Arbeitsabläufe nachvollziehbar und überprüfbar sind und durch menschliche Aufsicht unterstützt werden. Zudem bringen sie Innovationsziele mit Nachhaltigkeitsverpflichtungen und regulatorischen Auflagen in Einklang, die laut ISG zunehmend Einfluss auf Technologieinvestitionsentscheidungen und die Auswahl von Anbietern haben.

"Europäische Halbleiterunternehmen stehen unter zunehmendem Druck, Innovationen voranzutreiben und gleichzeitig hohe regulatorische und nachhaltigkeitsbezogene Erwartungen zu erfüllen", sagte Sneha Jayanth, leitende Analystin bei ISG und Hauptautorin des Berichts. "Unternehmen legen zunehmend Wert auf Anbieter, die diese Anforderungen in ihre Leistungsmodelle integrieren können, anstatt sie als separate Ziele zu behandeln."

Der Bericht befasst sich zudem mit weiteren Trends, die den europäischen Halbleitersektor beeinflussen, darunter die steigende Nachfrage nach Unterstützung bei der lokalen Fertigung sowie die begrenzte Verfügbarkeit von Fachkräften im Bereich der modernen Halbleitertechnik.

Weitere Einblicke in die Herausforderungen, denen sich Unternehmen in Europa im Zusammenhang mit der Halbleiterindustrie gegenübersehen, sowie Empfehlungen von ISG zu deren Bewältigung finden Sie im ISG Provider Lens Focal Points-Briefing hier.

Der Bericht bewertet die Leistungsfähigkeit von 47 Anbietern in vier Quadranten: Dienstleistungen in den Bereichen Design, Test und Verifizierung; Fertigung und Engineering; Lieferkette und Beschaffung; sowie Technologietransformation und Beratung.

Accenture, Capgemini, HCLTech, IBM, Infosys, TCS und Wipro werden in allen vier Quadranten als Leader genannt. Deloitte wird in drei Quadranten als Leader eingestuft, LTTS in zwei Quadranten. In dem Bericht werden Cyient, EY, Genpact, LTM, NTT DATA und Tech Mahindra jeweils in einem Quadranten als Leader genannt.

Darüber hinaus wird Tech Mahindra in zwei Quadranten als Rising Star bezeichnet ein Unternehmen mit einem "vielversprechenden Portfolio" und "hohem Zukunftspotenzial" gemäß der Definition von ISG. In dem Bericht werden eInfochips und Quest Global jeweils in einem Quadranten als Rising Stars genannt.

Der Bericht "2026 ISG Provider Lens Semiconductor Industry Services and Solutions" für Europa aus dem Jahr 2026 steht Abonnenten oder zum einmaligen Kauf auf dieser Website zur Verfügung.

Über die Information Services Group (ISG)

ISG (Nasdaq: III) ist ein weltweit tätiges, auf KI spezialisiertes Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen. Als vertrauenswürdiger Partner von mehr als 900 Kunden, darunter 75 der 100 weltweit führenden Unternehmen, ist ISG seit langem führend im Bereich Technologie- und Unternehmensdienstleistungen und steht heute an vorderster Front, wenn es darum geht, KI zu nutzen, um Unternehmen zu operativer Exzellenz und schnellerem Wachstum zu verhelfen. Das 2006 gegründete Unternehmen ist bekannt für seine proprietären Marktdaten und Forschungsergebnisse, seine fundierten Kenntnisse und die Steuerung von Anbieter-Ökosystemen sowie für die Fachkompetenz seiner weltweit 1.500 Mitarbeiter, die gemeinsam daran arbeiten, Kunden dabei zu unterstützen, den Wert ihrer Technologieinvestitionen zu maximieren.

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