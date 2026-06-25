Steigende Goldpreise haben Kinross Gold in den vergangenen Quartalen kräftigen Rückenwind verliehen. Gleichzeitig treibt der kanadische Goldproduzent seine langfristigen Wachstumsprojekte konsequent voran und schafft damit die Grundlage für eine nachhaltige Ausweitung der Produktion in den kommenden Jahren. Die Aktie bietet wieder eine gute Einstiegschance. Langfristige Wachstumsstrategie nimmt Gestalt an Kinross Gold legte insgesamt robuste Quartalszahlen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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