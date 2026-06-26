Graphit wird strategisch: Warum Anleger den Verteidigungsrohstoff jetzt genauer beobachten

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Steigende Verteidigungsausgaben, geopolitische Spannungen und der Umbau westlicher Lieferketten rücken Graphit zunehmend in den Fokus. Unternehmen wie Focus Graphite und Graphite One positionieren sich dabei als wichtige Bausteine einer neuen nordamerikanischen Rohstoffstrategie.

Noch vor wenigen Jahren galt Graphit vor allem als Profiteur der Elektromobilität. Heute verändert sich das Bild grundlegend. Mit steigenden Verteidigungsausgaben in Europa und Nordamerika sowie dem politischen Bestreben, kritische Lieferketten unabhängiger von China zu machen, entwickelt sich der Rohstoff zu einem strategischen Faktor für die nationale Sicherheit.

Während Milliardenprogramme für Rüstung, Luft- und Raumfahrt sowie kritische Infrastruktur aufgelegt werden, wächst gleichzeitig die Erkenntnis, dass moderne Verteidigung nicht erst in der Waffenproduktion beginnt. Sie beginnt deutlich früher - bei der sicheren Versorgung mit strategischen Rohstoffen.

Verteidigung braucht mehr als Stahl

Graphit gehört heute zu den wichtigsten Materialien moderner Militärtechnologie.

Der Rohstoff kommt in Batterieanoden für militärische Energiespeicher, in Drohnen, Satelliten, Flugzeugen, Raketenkomponenten, Wärmemanagementsystemen, elektromagnetischen Abschirmungen sowie in modernen Verbundwerkstoffen zum Einsatz. Gerade mit der zunehmenden Elektrifizierung militärischer Plattformen steigt seine Bedeutung kontinuierlich.

Anders als viele klassische Industriemetalle besitzt Graphit eine Kombination aus hoher elektrischer Leitfähigkeit, ausgezeichneter Wärmeableitung, chemischer Stabilität und geringem Gewicht. Eigenschaften, die ihn für zahlreiche Verteidigungsanwendungen nahezu unersetzlich machen.

Damit entwickelt sich Graphit zunehmend zu einem Rohstoff, dessen strategische Bedeutung weit über die Batterieindustrie hinausgeht.

Chinas Dominanz verändert die geopolitische Bewertung

Die eigentliche Herausforderung liegt jedoch weniger im Rohstoff selbst als in seiner Lieferkette.

China kontrolliert den überwiegenden Teil der weltweiten Verarbeitungskapazitäten für Naturgraphit sowie nahezu die gesamte Produktion von Batterieanodenmaterialien. Schätzungen zufolge entfallen rund 90 Prozent der globalen Anodenproduktion auf chinesische Unternehmen. Gleichzeitig stammt der Großteil der kommerziellen Graphitisierung aus China.

Diese Abhängigkeit bereitet westlichen Regierungen zunehmend Sorgen.

Nachdem China in den vergangenen Jahren Exportkontrollen für Graphit eingeführt hatte, rückte der Rohstoff stärker in den Mittelpunkt der Rohstoffpolitik der USA, Kanadas und Europas. Inzwischen wird Graphit in den Vereinigten Staaten als kritischer Rohstoff eingestuft und durch Programme im Rahmen des Defense Production Act gezielt gefördert. Auch Europa verfolgt mit dem Critical Raw Materials Act den Aufbau eigener Lieferketten für strategische Rohstoffe.

Für Anleger entsteht daraus ein struktureller Trend, der deutlich über kurzfristige Konjunkturzyklen hinausreichen dürfte.

Nordamerika baut eine eigene Graphitindustrie auf

Von diesem politischen Rückenwind profitieren Unternehmen, die hochwertige Graphitprojekte in politisch stabilen Regionen entwickeln.

Ein Beispiel hierfür ist Graphite One (ISIN: CA38871F1027). Das Unternehmen verfolgt den Aufbau einer vollständig integrierten amerikanischen Graphit-Lieferkette. Herzstück ist das Graphite-Creek-Projekt in Alaska, das als größte bekannte Graphitlagerstätte der USA gilt. Ergänzt werden soll die Mine durch eine Produktion von Aktivanodenmaterial in Ohio sowie eine Recyclinganlage.

Das Projekt erhielt bereits Unterstützung durch das US-Verteidigungsministerium sowie unverbindliche Finanzierungszusagen der EXIM Bank in Milliardenhöhe. Graphite One steht damit exemplarisch für den Versuch der Vereinigten Staaten, eine vollständig heimische Graphitversorgung aufzubauen.

Focus Graphite setzt auf die höhere Wertschöpfung

Während Graphite One den Aufbau der amerikanischen Lieferkette vorantreibt, verfolgt Focus Graphite (ISIN: CA34416E8743) einen etwas anderen Ansatz.

Das Unternehmen kombiniert hochgradige Graphitlagerstätten in Québec mit einer Strategie, die zunehmend auf hochwertige Spezialmaterialien und die Weiterverarbeitung abzielt.

Das Vorzeigeprojekt Lac Knife zählt zu den hochgradigsten Naturgraphitlagerstätten Nordamerikas. Eine abgeschlossene Machbarkeitsstudie weist eine Minenlaufzeit von 27 Jahren, einen Nachsteuer-Kapitalwert von rund 286 Millionen CAD sowie eine interne Verzinsung von über 22 Prozent aus. Hohe Erzgehalte, kostengünstiger Tagebau und der Zugang zu günstiger Wasserkraft in Québec verschaffen dem Projekt aus wirtschaftlicher Sicht eine solide Ausgangsbasis.

Mit dem zweiten Projekt Lac Tétépisca hat Focus Graphite seine Ressourcenbasis zuletzt deutlich erweitert. Nach einer umfassenden Ressourcenerhöhung zählt das Projekt inzwischen zu den größten hochgradigen Graphitlagerstätten Nordamerikas. Dadurch verfügt das Unternehmen heute über zwei Projekte, die sowohl hinsichtlich Qualität als auch Größe langfristiges Entwicklungspotenzial bieten.

Mehr als nur ein Graphitproduzent

Interessant für Investoren ist jedoch vor allem die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens.

Focus Graphite möchte sich nicht auf den Verkauf von Graphitkonzentrat beschränken, sondern höhere Wertschöpfungsstufen erschließen. Dazu gehören thermische Reinigungsverfahren zur Herstellung hochreinen Graphits, siliziumverstärkte sphäroidisierte Graphitmaterialien für Batterien der nächsten Generation sowie Anwendungen für Verteidigung, Luft- und Raumfahrt und industrielle Hochtechnologie.

Besonders aufhorchen ließ zuletzt eine Absichtserklärung zur Evaluierung einer graphitbasierten Hochleistungsbeschichtung für die Abschirmung elektromagnetischer Signale. Unabhängige Tests bescheinigten der Technologie eine Abschirmwirkung von bis zu 99,99 Prozent über verteidigungsrelevante Frequenzbereiche. Mögliche Einsatzgebiete reichen von militärischen Kommunikationssystemen über Rechenzentren bis hin zum Schutz sensibler Elektronik in Luft- und Raumfahrtanwendungen.

Parallel dazu engagiert sich Focus Graphite im Military Power Sources Consortium, der American Carbon Society sowie im U.S. Defense Industrial Base Consortium. Diese Netzwerke bringen Industrie, Forschung und Regierungsbehörden zusammen und unterstreichen die zunehmende Ausrichtung des Unternehmens auf strategische Verteidigungsanwendungen.

Auch die Bewertung rückt stärker in den Fokus

Mit der wachsenden geopolitischen Bedeutung von Graphit richtet sich der Blick der Analysten zunehmend auf Unternehmen mit hochwertigen nordamerikanischen Projekten.

Nach der jüngsten Ressourcenerweiterung von Lac Tétépisca erhöhte Fundamental Research Corp. den Fair Value für Focus Graphite von 1,27 CAD auf 2,03 CAD je Aktie. Als Begründung verwiesen die Analysten auf die deutlich größere Ressourcenbasis und den gestiegenen Projektwert.

Darüber hinaus hob die Studie hervor, dass Focus Graphite derzeit lediglich mit rund 4 CAD je Tonne enthaltener Graphitressource bewertet werde, während vergleichbare Unternehmen im Durchschnitt etwa 23 CAD je Tonne erreichten. Diese Bewertungsdifferenz verdeutliche, dass der Markt die Qualität der Projekte sowie die zunehmende strategische Bedeutung nordamerikanischer Graphitlieferketten bislang nur teilweise widerspiegele.

Solche Bewertungen stellen keine Prognose für die künftige Kursentwicklung dar. Sie zeigen jedoch, dass der Kapitalmarkt Unternehmen mit hochgradigen Projekten in sicheren Jurisdiktionen zunehmend neu bewertet.

Ein neuer Investmenttrend entsteht

Graphit entwickelt sich derzeit von einem klassischen Batterierohstoff zu einem strategischen Eckpfeiler westlicher Industrie- und Sicherheitspolitik.

Mit steigenden Verteidigungsausgaben, milliardenschweren Förderprogrammen und dem Aufbau unabhängiger Lieferketten wächst die Bedeutung nordamerikanischer Graphitprojekte kontinuierlich. Unternehmen, die neben hochwertigen Lagerstätten auch Kompetenzen in der Weiterverarbeitung und bei Spezialmaterialien aufbauen, könnten dabei besonders profitieren.

Graphite One steht beispielhaft für den Aufbau einer integrierten amerikanischen Graphitversorgung. Focus Graphite geht einen Schritt weiter und positioniert sich zunehmend als Anbieter hochwertiger Graphitmaterialien für Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrt- sowie Hightech-Anwendungen. Damit adressiert das Unternehmen nicht nur den Bedarf an kritischen Rohstoffen, sondern auch die steigende Nachfrage nach leistungsfähigen Materialien für die industrielle Sicherheitsarchitektur der Zukunft.

Für Anleger könnte Graphit damit vor einer Entwicklung stehen, die über den klassischen Rohstoffzyklus hinausgeht: Der Markt wird zunehmend nicht mehr allein von der Nachfrage aus der Elektromobilität bestimmt, sondern von geopolitischen Interessen, Versorgungssicherheit und Verteidigungsinvestitionen. Genau an dieser Schnittstelle dürften Unternehmen mit hochwertigen Ressourcen und einer klaren Downstream-Strategie künftig verstärkt Aufmerksamkeit auf sich ziehen.