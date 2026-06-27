Flexibilitätsmanagement: Warum Strom künftig intelligenter gesteuert werden muss

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Die Energiewende verändert das Stromsystem

Die Energiewende stellt das Stromsystem auf den Kopf. Früher folgte die Stromerzeugung weitgehend dem Verbrauch: Große Kraftwerke produzierten Energie, die anschließend über die Netze verteilt wurde. Heute entsteht Strom zunehmend dezentral -, in Windparks, auf Hausdächern, in regionalen Anlagen und immer häufiger wird dieser dann auch mit Batteriespeichern kombiniert.

Damit verändern sich die Anforderungen an das gesamte Energiesystem. Wind- und Solarstrom stehen nicht jederzeit in gleicher Menge zur Verfügung. Gleichzeitig kommen neue Verbraucher hinzu: Elektrofahrzeuge, Wärmepumpen, Rechenzentren und elektrische Industrieprozesse erhöhen den Strombedarf und verändern Lastprofile. Netzausbau bleibt deshalb unverzichtbar. Allein reicht er aber nicht aus. Immer wichtiger wird die Fähigkeit, Erzeugung, Verbrauch und Speicherung intelligent aufeinander abzustimmen. Vermehrt rückt deshalb ein Begriff in den Mittelpunkt der Energiewirtschaft: Flexibilitätsmanagement.

Was Flexibilitätsmanagement bedeutet

Flexibilitätsmanagement bedeutet, Stromflüsse so zu steuern, dass Netzstabilität, Versorgungssicherheit und Effizienz erhalten bleiben. Wenn viel erneuerbarer Strom verfügbar ist, können Speicher geladen, Ladevorgänge gestartet oder flexible Verbraucher aktiviert werden. Ist das Netz stark belastet, lassen sich Verbrauchsprozesse verschieben oder Speicher gezielt entladen. Aus einem bislang eher starren System wird damit schrittweise ein dynamisches Energiesystem.

Photovoltaik-Ausbau erhöht den Handlungsbedarf

Wie groß der Handlungsbedarf ist, zeigt der Photovoltaik-Ausbau. Laut E-Control wurden im Jahr 2025 in Österreich 115.257 vollständige Netzanschlussanträge für PV-Anlagen gestellt. 95,7 Prozent davon entfielen auf die Netzebene 7, also jene unterste Netzebene, auf der vor allem Haushalte, kleinere Gewerbebetriebe und dezentrale Anlagen liegen.

Gerade dort entstehen neue Herausforderungen, weil Strom nicht mehr nur von zentralen Kraftwerken zu Verbrauchern fließt, sondern immer häufiger auch vom Dach ins Netz. Eine wichtige Grundlage für mehr Flexibilität ist deshalb die Digitalisierung. Österreich ist beim Smart-Meter-Ausbau weit fortgeschritten: Ende 2024 waren rund 6,53 Millionen intelligente Stromzähler installiert, die Ausrollungsquote lag bei 96,9 Prozent. Smart Meter steuern das Netz nicht automatisch, liefern aber die Datenbasis, um Verbrauch, Einspeisung und Netzbelastung besser zu verstehen.

Die EVN als Beispiel für den Wandel

Wie konkret dieser Wandel bereits ist, zeigt Niederösterreich. Dort treffen starker PV-Ausbau, Windkraft, Speicheranfragen und neue Stromverbraucher auf eines der größten Verteilnetze Österreichs. Für die EVN AG ist Flexibilitätsmanagement daher nicht nur ein Branchenthema, sondern ein zentraler Bestandteil der eigenen Infrastrukturstrategie.

Über Netz Niederösterreich ist die EVN direkt mit den Veränderungen im Verteilnetz konfrontiert. Je mehr dezentrale Anlagen einspeisen und je stärker neue Verbraucher wie Wärmepumpen, Ladepunkte oder Gewerbekunden hinzukommen, desto anspruchsvoller wird die Steuerung des Systems. Die EVN reagiert darauf mit Investitionen in Netze, erneuerbare Erzeugung, Batteriespeicher und Ladeinfrastruktur. Diese Bereiche greifen künftig immer stärker ineinander: Netze müssen ausgebaut und digitalisiert werden, Speicher können kurzfristige Schwankungen ausgleichen und flexible Verbraucher helfen, Lastspitzen zu reduzieren.

Speicher als strategischer Baustein für die EVN

Besonders sichtbar wird der Wandel beim Thema Batteriespeicher. Am Standort Theiß errichtet die EVN einen Großbatteriespeicher mit 70 MW Leistung und 140 MWh Kapazität. In Dürnrohr entsteht eine weitere Anlage mit 16 MW Leistung und 64 MWh Kapazität. Bis 2030 will die EVN die Speicherleistung auf insgesamt 300 MW erhöhen.

Solche Anlagen können Stromüberschüsse aufnehmen, Schwankungen ausgleichen und erneuerbare Einspeisung besser nutzbar machen. Für die EVN sind Speicher damit mehr als eine Ergänzung zum bestehenden Geschäft. Sie werden zu einem Bindeglied zwischen Erzeugung, Netz und Verbrauch. Zusammen mit dem Ausbau der Netzinfrastruktur, erneuerbarer Energien und Ladeangebote positioniert sich das Unternehmen in einem Bereich, der für die Stabilität und Effizienz künftiger Energiesysteme zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Flexibilitätsmanagement als Geschäftspotenzial

Mit dem Flexibilitätsmanagement erschließt die EVN auch ein attraktives Geschäftspotenzial für die Zukunft. Denn durch das vorübergehende Speichern von Überschussproduktion kann der Strom zu einem späteren Zeitpunkt am Day-Ahead- oder Intraday-Markt zu besseren Preisen vermarktet werden. Damit optimiert die EVN den Ertrag aus der eigenen Stromerzeugung. Somit wird die Errichtung und der Betrieb der Großbatterien zu einem eigenen Business Case. Und das Beste daran ist, dass die für das Flexibilitätsmanagement eingesetzte Software im eigenen Konzern entwickelt - von der CyberGrid, einem Start-Up für Energiemanagementlösungen, dass die EVN vor ein paar Jahren erfolgreich übernommen und in die Gruppe integriert hat.

Was sagen die Analysten?

Auch Analysten verfolgen diese Entwicklung. Laut EVN-Investor-Relations-Seite bewertet die Erste Group die Aktie mit "Buy" und einem Kursziel von 36,00 Euro. Kepler Cheuvreux nennt ebenfalls "Buy" und 33,00 Euro. ODDO BHF stuft die EVN mit "Outperform" ein und sieht das Kursziel ebenfalls bei 33,00 Euro. Barclays liegt mit "Equal weight" und 29,50 Euro darunter, AlphaValue nennt 32,10 Euro.

Analystenschätzungen sind keine Garantie für die tatsächliche Kursentwicklung. Sie zeigen jedoch, dass Investitionen in Netze, Speicher, erneuerbare Energien und Digitalisierung am Kapitalmarkt aufmerksam beobachtet werden.

Fazit

Mit dem weiteren Ausbau erneuerbarer Energien wird Flexibilitätsmanagement zu einer Schlüsselaufgabe der Energiewirtschaft. Die EVN steht mit ihrem Netzgebiet in Niederösterreich beispielhaft für diesen Wandel. Die Investitionen in Netze, Speicher und digitale Infrastruktur positionieren das Unternehmen in einem Bereich, der für Versorgungssicherheit und Effizienz künftiger Energiesysteme immer wichtiger wird.

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