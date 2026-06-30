Freiburg - Der Spitalimmobilien-Spezialist Infracore hat den Börsengang an der Schweizer Börse SIX lanciert und den Angebotspreis auf 54,00 Franken je Aktie festgelegt. Daraus ergibt sich nach dem IPO eine Marktkapitalisierung von rund 826 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der erste Handelstag der Infracore-Aktien an der SIX ist für den 9. Juli 2026 vorgesehen. Das Angebot umfasst bis zu 5,64 Millionen Aktien. Davon entfallen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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