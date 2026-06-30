DJ MÄRKTE EUROPA/DAX nimmt 25.000er-Marke - Siemens Energy sehr fest

DOW JONES--An den europäischen Börsen geht es am Dienstagmittag deutlich nach oben. Das fundamentale Umfeld wird im Handel als günstig beschrieben angesichts gefallener Energiepreise, niedrigeren Renditen an den Anleihemärkten sowie dem abflauenden Nahostkonflikt. Hier könnte es schon zeitnah wieder zu Gesprächen zwischen den USA und dem IRAN kommen. Auch dürften institutionelle Anleger zum Halbjahres-Ultimo gezielt kaufen. Charttechnisch gibt es keine signifikante Hürden auf dem Weg zum Allzeithoch bei 25.508 Punkten.

Daneben ist der offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in China im Juni etwas stärker als erwartet gestiegen. Zudem hat sich die Stimmung für Technologie-Werte über Nacht verbessert, der Branchenindex notiert in Europa 2,0 Prozent im Plus.

Der DAX gewinnt 1,5 Prozent auf 24.994 Punkte, im Tageshoch stand der Index schon bei 25.012 Punkten. Für den Euro-Stoxx-50 geht es um 1,2 Prozent auf 6.309 Punkte nach oben. Es ist der letzte Handelstag im ersten Halbjahr 2026 - und die Performance der Aktienmärkte in Europa war selten so uneinheitlich. So hat der DAX-Kursindex nahezu eine Nullnummer in den ersten sechs Monaten verzeichnet und gehört damit zu den Schlusslichtern. Der Euro-Stoxx-50 liegt rund 10 Prozent im Plus. Während der Index in Mailand um 15 Prozent zulegte, brachte es Madrid auf knapp 15 Prozent. Auch Wien ist mit 20 Prozent weit vorne dabei.

Der Euro gibt auf 1,1396 Dollar nach. Am Nachmittag stehen die deutschen Verbraucherpreise zur Veröffentlichung an. Es wird erwartet, dass sich die Preise im Vergleich zum Vormonat dank der deutlich gefallenen Energiepreise unverändert zeigen. Bereits veröffentlichte Inflationszahlen aus Italien, Spanien und Frankreich überraschten nach oben und unten. Am Mittwoch folgen dann die gesamteuropäischen Daten.

Derweil wirft die Berichtssaison ihre Schatten voraus, das zeigen erste Pre-Close-Calls. Das Gewinnwachstum in Europa dürfte sich im zweiten Quartal laut den Konsensschätzungen am Markt auf 12 Prozent im Jahresvergleich beschleunigt haben, so die Deutsche Bank. Diese Dynamik werde jedoch stark vom Energiesektor getrieben, während das zugrunde liegende Wachstum ohne Energie voraussichtlich im mittleren einstelligen Prozentbereich bleiben werde.

Nach einem Pre-Close-Call gewinnen Siemens Energy 5,8 Prozent. Bei den Aufträgen impliziere der positive Ton ein potenzielles Aufwärtspotenzial für Gas Services, so die Citigroup. Gas-Aufträge auf dem Niveau des zweiten Quartals von 8,9 Milliarden Euro, 2 Milliarden an SGRE-Aufträgen und andere Sparten, die sich im Rahmen der Konsenserwartungen bewegten, bedeuteten Gruppenaufträge von 17,7 Milliarden Euro - was 4 Prozent über dem Konsens läge.

Siemens gewinnen nach positiven Analystenkommentaren 4,6 Prozent. Die Bewertung von Siemens könnte längerfristig von mehreren Faktoren gestützt werden, wie die Analysten der Citi schreiben. Siemens dürfte ein weiteres starkes Quartal mit einer anhaltend positiven Dynamik sowohl bei Smart Infrastructure als auch bei Digital Industries liefern, heißt es von der Bank of America.

Deutsche Telekom geben um weitere 3,2 Prozent nach. Die Aufspaltungspläne von Comcast hatten am Vortag den gesamten US-Sektor belastet. Das Mediengeschäft von Comcast soll abgestoßen werden, übrig bliebe ein reiner Telekommunikations- und Breitbandanbieter. Spekuliert wird nun, dass Comcast nach Abschluss der Aufspaltung Charter Communications übernehmen könnte, um das Breitbandgeschäft zu stärken. Deutsche Telekom ist über die Tochter T-Mobile US in den USA stark präsent.

Nach einer Prognoseanhebung geht es für Moller-Maersk um 1,1 Prozent nach oben. Der Logistiker stellt für das laufende Jahr nun ein EBITDA zwischen 8 und 10 Milliarden Dollar in Aussicht nach bislang 4,5 bis 7 Milliarden. Zur Begründung wird auf höhere Frachtraten und eine starke Nachfrage verwiesen. Bernstein ist nicht klar, ob die Nachfrage ein echtes Wirtschaftswachstum widerspiegele oder Unternehmen Bestellungen vorzögen, um bevorstehende Zölle und Aufschläge zu umgehen. Der angehobene Ausblick für das Volumenwachstum deute auf eine Mischung aus beidem hin. Langfristig schwebe die Gefahr eines Überangebots über der Branche.

Abivax haussieren um 37,7 Prozent. Den Grund liefert die Nachricht, dass Daten zu seiner experimentellen Behandlung von Colitis ulcerosa eine verbesserte Sicherheit und eine höhere Wirksamkeit zeigten, was die Anleger beruhigen dürfte, so die Stifel-Analysten.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD Euro-Stoxx-50 6.308,93 +1,2 77,30 6.231,63 8,9 Stoxx-50 5.421,90 +1,2 61,80 5.360,10 10,2 DAX 24.994,23 +1,5 367,34 24.626,89 2,1 MDAX 31.862,47 +1,2 378,83 27.039,42 4,1 TecDAX 3.865,64 +0,4 16,72 3.091,28 6,7 SDAX 18.146,87 +1,2 219,84 13.062,07 5,7 FTSE 10.601,31 +1,1 117,09 10.484,22 6,7 CAC 8.410,86 +0,5 43,53 8.367,33 3,2 SMI 14.266,79 +0,3 42,89 14.223,90 7,5 ATX 6.433,34 +1,3 81,59 6.351,75 20,8 DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:15 EUR/USD 1,1396 -0,2 -0,0024 1,1420 1,1419 EUR/JPY 185,07 +0,1 0,1000 184,97 184,9100 EUR/CHF 0,9222 -0,0 -0,0003 0,9225 0,9233 EUR/GBP 0,8616 +0,1 0,0006 0,861 0,8622 USD/JPY 162,37 +0,3 0,4300 161,94 161,9100 GBP/USD 1,3222 -0,3 -0,0034 1,3256 1,3242 USD/CNY 6,7851 -0,1 -0,0085 6,7936 6,7936 USD/CNH 6,7901 -0,2 -0,0103 6,8004 6,8014 AUS/USD 0,6886 0,0 0,0000 0,6886 0,6880 Bitcoin/USD 59.159,30 -1,8 -1.063,82 60.223,12 59.098,14 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 70,60 -0,2 -0,15 70,75 Brent/ICE 72,88 -0,4 -0,27 73,15 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.031,55 +0,4 15,53 4.016,02 Silber 58,96 +1,1 0,67 58,30 Platin 1.588,79 +0,9 14,23 1.574,56 (Angaben ohne Gewähr) ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 30, 2026 07:39 ET (11:39 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.