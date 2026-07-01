Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Antimony Resources Corp. Paukenschlag bei Antimony Resources. Basis für den Investmentcase war bisher die Chance, dass das Unternehmen in Kanada ein Weltklasse-Antimonprojekt entwickeln könnte. Und jetzt kommt auch noch Gold hinzu. Die Auswertung von rund 190 Probenabschnitten ergab ernstzunehmende Goldgehalte. Damit ergibt sich ein weiteres Kaufargument für die Aktie. Analysten sehen Vervielfachungspotenzial. Bei Renk sehen Experten ebenfalls eine Einstiegschance. Die jüngste Kursschwäche der Renk-Aktie aufgrund des Rheinmetall-Fiaskos sei übertrieben. Beim Auftragseingang könnte das Unternehmen sogar einen neuen Rekord melden. Die rekordverdächtigen Gerichtsprozesse bei Bayer könnten in Zukunft überschaubarer werden. Dafür hat das Urteil des US Supreme Court gesorgt. Die Aktie konnte kräftig zulegen. Analysten sind optimistisch. Doch Vorsicht, nicht alle Klagen sind vom Tisch.Den vollständigen Artikel lesen ...
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