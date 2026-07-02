© Foto: KI-generiert mit DALL-EAls die Bank of America ServiceNow Mitte Mai zum Kauf empfahl, zog SAP über 20 % in die Höhe, gab die Gewinne im Anschluss aber wieder ab. Jetzt rät Guggenheim zum Kauf der US-Aktie. Zieht die Aktie von SAP wieder mit?Kann SAP erneut von Kauf-Empfehlung für die Konkurrenz profitieren? Guggenheim veröffentlichte Mittwoch gleich einen Doppelschlag, welcher der Aktie von SAP wieder auf die Sprünge helfen könnte. Während die Bank of America im Mai nur dazu riet, das Papier von ServiceNow zu kaufen, sieht Guggenheim zugleich auch Chancen für Anleger bei der Aktie von Salesforce. Beide Aktien sprangen daraufhin über vier Prozent in die Höhe. Exklusiv für wallstreetONLINE UserEröffnen Sie bis …
Enthaltene Werte: US79466L3024,DE0007164600,US81762P1021Den vollständigen Artikel lesen
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