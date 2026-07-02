EQS-News: Booster Precision Components Holding GmbH
/ Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Anleihe
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BOOSTER Precision Components Holding gibt Verlängerung der Stillhaltevereinbarung mit Ad-hoc-Gruppe bekannt
Die Gesellschaft wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen über die weiteren Verhandlungen mit der Ad-hoc-Gruppe und die weiteren Entwicklungen informieren.
Wichtige Hinweise
Diese Mitteilung stellt weder eine Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ist diese Bekanntmachung ein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika ("Vereinigte Staaten"), in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt.
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Kontakt
BOOSTER Precision Components Holding GmbH
Presse/Investor Relations
iron AG
02.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Booster Precision Components Holding GmbH
|Industriepark Brundorf 4
|28790 Schwanewede
|Deutschland
|Internet:
|https://www.booster-precision.com/
|ISIN:
|NO0012713XXX
|WKN:
|A30V3Z
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt; FNSE
|EQS News ID:
|2359196
|Ende der Mitteilung
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2359196 02.07.2026 CET/CEST