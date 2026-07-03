© Foto: KI-generiert mit DALL-EDer Dax klettert auf ein neues Rekordhoch, gibt Gewinne aber im Tagesverlauf teilweise ab. Energieversorger profitieren von sinkenden Zinsängsten, während Rheinmetall nach starker Wochenerholung unter Druck gerät.Der deutsche Aktienmarkt hat seine Vortagesrally am Freitag fortgesetzt, wenn auch mit angezogener Handbremse. Der Dax erreichte im frühen Handel ein neues Rekordhoch, schmolz danach aber kontinuierlich ab und notierte zur Mittagszeit noch 0,4 Prozent im Plus bei 25.680 Punkten. Bereits am Vortag hatte der DAX nach fast sechs Monaten sein bisheriges Rekordhoch von Mitte Januar übertroffen. Zu den Gewinnern gehören am frühen Nachmittag vor allem der Versorger E.ON mit einem Plus von …
Enthaltene Werte: DE0007030009,DE0008469XXX,EU0009652XXX,XC0009659XXX,EU0009658XXX,EU0009658XXX,JP9010C00XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,2455717,DE000CBK1001,XD0002742XXX,KRD020020XXX,XC0007924XXX,BTC~USD,ETH~USD,ETH~EUR,DE000A2LQ884Den vollständigen Artikel lesen
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