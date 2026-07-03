BYD hat Tesla im zweiten Quartal 2026 bei den Auslieferungen batterieelektrischer Fahrzeuge deutlich überholt und damit ein starkes Signal im globalen Elektroauto-Markt gesetzt. Die Aktie reagierte mit einem kräftigen Kursplus, bleibt seit Jahresbeginn jedoch weiterhin deutlich im Minus. Entscheidend wird nun, ob BYD sein profitableres Auslandsgeschäft, neue Technologien und Premiumambitionen nutzen kann, um Preisdruck, schwache China-Verkäufe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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