Berlin - Rheinmetall-Chef Armin Papperger fordert vor dem Nato-Gipfel in Ankara verbindliche Zusagen der Politik zu neuen Rüstungsprojekten. "Um unsere Verantwortung gegenüber den Streitkräften zu erfüllen, brauchen wir Planungssicherheit von der Politik", sagte Papperger dem RND (Samstagausgaben). Klare Abnahmegarantien und finanzielle Anzahlungen seien notwendig, um massiv in neue Produktionskapazitäten und Zukunftstechnologien investieren zu können.
Zudem seien gemeinsame Rüstungsprogramme innerhalb Europas eine historische Chance, um eine noch tiefere Standardisierung innerhalb der Nato zu erreichen. "Das ist der wirksamste Hebel für Skaleneffekte, Wettbewerbsfähigkeit und eine resiliente europäische Verteidigungsindustrie", so Papperger.
Gleichzeitig bezeichnete der Rheinmetall-Chef die transatlantische Partnerschaft als unverzichtbar. "Die Programme, die wir gemeinsam mit unseren US-Partnern vorantreiben, sind essenziell für die Sicherheit auf unserem Kontinent", erklärte er.
Zudem seien gemeinsame Rüstungsprogramme innerhalb Europas eine historische Chance, um eine noch tiefere Standardisierung innerhalb der Nato zu erreichen. "Das ist der wirksamste Hebel für Skaleneffekte, Wettbewerbsfähigkeit und eine resiliente europäische Verteidigungsindustrie", so Papperger.
Gleichzeitig bezeichnete der Rheinmetall-Chef die transatlantische Partnerschaft als unverzichtbar. "Die Programme, die wir gemeinsam mit unseren US-Partnern vorantreiben, sind essenziell für die Sicherheit auf unserem Kontinent", erklärte er.
© 2026 dts Nachrichtenagentur