Anzeige
Mehr »
Samstag, 04.07.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Neben Europas Lithium-Gigant: Hebt dieser 8,8-Mio.-Nanocap jetzt ebenfalls ab?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2ABY7 | ISIN: AU000000FGR3 | Ticker-Symbol: M11
Tradegate
03.07.26 | 20:36
0,039 Euro
+1,55 % +0,001
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
FIRST GRAPHENE LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FIRST GRAPHENE LIMITED 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,0400,04303.07.
0,0380,03903.07.
Small- & Micro Cap Investment
04.07.2026 06:58 Uhr
121 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Vom Labor in die Industrie: Warum First Graphene auf 35 Kunden statt Zukunftsversprechen setzt

Anzeige / Werbung

Graphen wird seit Jahren als eines der vielversprechendsten Materialien der Welt bezeichnet. Seine außergewöhnlichen physikalischen Eigenschaften sind wissenschaftlich längst belegt. Dennoch blieb der große kommerzielle Durchbruch bislang aus. Während zahlreiche Unternehmen den Fokus auf Forschung und Pilotprojekte legten, verfolgt First Graphene (ISIN: AU000000FGR3) nach eigenen Angaben inzwischen einen anderen Ansatz: industrielle Produktion, bestehende Kundenbeziehungen und konkrete Anwendungen.

Im Gespräch mit Dr. Reuter Investor Relations erläutert CEO Michael Bell, warum die Kommerzialisierung von Graphen aus seiner Sicht inzwischen eine neue Phase erreicht.

Ein Material mit außergewöhnlichen Eigenschaften

Graphen besteht aus extrem dünnen Kohlenstoffschichten von weniger als zehn Atomlagen. Genau diese Struktur verleiht dem Material Eigenschaften, die seit Jahren das Interesse zahlreicher Industrien wecken.

Wie Bell erklärt, ist Graphen elektrisch und thermisch leitfähig, besonders verschleißfest, besitzt natürliche flammhemmende Eigenschaften und weist eine Festigkeit auf, die rund 200-mal höher ist als die von Stahl.

Entscheidend sei jedoch nicht das Material selbst, sondern seine Funktion als Additiv. Bereits geringe Beimischungen können bestehende Werkstoffe gezielt verbessern. So lässt sich beispielsweise die Haltbarkeit von Elastomeren erhöhen, Kunststoffe können leichter und zugleich stabiler werden, während im Betonbereich höhere Festigkeiten dazu beitragen können, den Klinkeranteil und damit die CO2-Emissionen der Zementproduktion zu reduzieren.

Der schwierige Weg von der Forschung zur Industrie

Obwohl Graphen bereits vor mehr als zwei Jahrzehnten entdeckt wurde, verlief die wirtschaftliche Nutzung langsamer als viele Experten erwartet hatten. Aus Sicht von Bell liegt dies vor allem daran, dass zahlreiche Unternehmen zunächst aus dem akademischen Umfeld entstanden und sich lange auf Forschung konzentrierten.

First Graphene habe diesen Schritt inzwischen bewusst hinter sich gelassen. Nach Angaben des Unternehmens wurde die Produktionsbasis im australischen Henderson bei Perth aufgebaut, wo heute Graphenpulver für industrielle Anwendungen hergestellt wird.

Die bestehende Anlage verfügt laut Bell über eine Produktionskapazität von rund 100 Tonnen Graphen pro Jahr. Innerhalb der noch jungen Graphenindustrie sei dies bereits eine bedeutende Größenordnung. Da Graphen in den meisten Anwendungen nur in sehr kleinen Dosierungen eingesetzt werde, könnten bereits vergleichsweise geringe Produktionsmengen große Materialvolumina aufwerten. Gleichzeitig sei die bestehende Anlage so ausgelegt, dass sie bei steigender Nachfrage erweitert werden könne.

35 Kunden statt einzelner Pilotprojekte

Für Bell liegt der wichtigste Unterschied gegenüber vielen Wettbewerbern jedoch weniger in der Produktionskapazität als in der bereits erreichten Marktposition.

Nach Unternehmensangaben arbeitet First Graphene inzwischen mit rund 35 Kunden zusammen, die das Material in etwa ebenso vielen unterschiedlichen Anwendungen einsetzen oder testen. Gemeinsam mit diesen Partnern begleitet das Unternehmen den gesamten Entwicklungsprozess - von der Auswahl der geeigneten Graphenspezifikation über umfangreiche Testreihen bis hin zur Integration in bestehende Produkte.

Dabei versteht sich First Graphene nicht als Hersteller der Endprodukte. Vielmehr liefert das Unternehmen das passende Graphenmaterial, das den Kunden hilft, ihre eigenen Produkte leistungsfähiger zu machen. Dieser beratungsorientierte Ansatz soll langfristige Kundenbeziehungen schaffen und gleichzeitig den Markteintritt neuer Anwendungen beschleunigen.

Anwendungen reichen vom Bau bis zur Spezialtechnik

Wie breit die Einsatzmöglichkeiten inzwischen sind, zeigt sich an den laufenden Projekten.

Im Baustoffbereich arbeitet First Graphene gemeinsam mit der Breedon Group (ISIN: GB0002869419) an graphenverstärktem Zement. Ziel ist es, die Materialfestigkeit zu erhöhen und gleichzeitig den CO2-Ausstoß der Zementproduktion zu reduzieren. Nach Angaben des Unternehmens kamen entsprechende Materialien bereits bei Infrastrukturprojekten in Großbritannien zum Einsatz, unter anderem an Bahnhöfen, Fundamenten, Betonrohren und Dachziegeln.

Parallel entwickelt das Unternehmen Lösungen für Verbundwerkstoffe, Kohlefaseranwendungen, Druckbehälter und Pulverbeschichtungen.

Ein weiteres Projekt betrifft leitfähige Spezialtinten für militärische Anwendungen in den USA. Darüber hinaus arbeitet First Graphene an Korrosionsschutzlösungen, bei denen laut Bell bereits eine zwei- bis dreifache Verbesserung der Korrosionsbeständigkeit gegenüber herkömmlichen verzinkten Beschichtungen erzielt worden sei.

Fokus statt Beliebigkeit

Gerade die enorme Bandbreite möglicher Anwendungen sieht Bell sowohl als Chance als auch als Herausforderung. Immer wieder kämen Unternehmen mit neuen Ideen auf First Graphene zu.

Deshalb müsse das Unternehmen konsequent priorisieren und sich auf jene Anwendungen konzentrieren, die den größten wirtschaftlichen Beitrag leisten können. Gleichzeitig verfolgt First Graphene bewusst eine breite Produktstrategie. Unterschiedliche Industrien benötigen unterschiedliche Graphenspezifikationen, weshalb das Unternehmen sein Portfolio möglichst vielseitig aufgestellt habe.

Der Markt könnte in eine neue Phase eintreten

Die Entwicklung der Graphenbranche scheint sich zunehmend zu verändern. Während lange Zeit wissenschaftliche Eigenschaften und Forschungsergebnisse dominierten, rücken heute industrielle Fertigung, bestehende Kundenbeziehungen und konkrete Serienanwendungen stärker in den Mittelpunkt.

First Graphene positioniert sich nach eigenen Angaben genau an dieser Schnittstelle. Mit einer Produktionskapazität von rund 100 Tonnen jährlich, etwa 35 aktiven Industriekunden und Anwendungen, die vom CO2-ärmeren Beton über Hochleistungsverbundstoffe bis hin zu leitfähigen Spezialtinten reichen, verfolgt das Unternehmen das Ziel, den Übergang von der Forschung in den industriellen Alltag zu vollziehen.

Ob Graphen tatsächlich den seit Jahren erwarteten kommerziellen Durchbruch schafft, wird sich erst in den kommenden Jahren zeigen. Das Interview mit CEO Michael Bell macht jedoch deutlich, dass sich der Wettbewerb zunehmend weniger um wissenschaftliche Möglichkeiten dreht als um die Frage, welche Unternehmen daraus dauerhaft skalierbare Industrieanwendungen und wiederkehrende Umsätze entwickeln können.

Webinar: Auf Perlensuche in Österreich: Der Blick in die zweite Reihe lohnt!

Dienstag, 07. Juli, 17:00 - 18:00 Uhr

Der österreichische Aktienmarkt zeigt derzeit eindrucksvoll, dass sich der Blick über die großen internationalen Börsen hinaus lohnen kann. Der ATX läuft stark - er performt den DAX sehr deutlich aus. Was macht Österreich als Aktienmarkt aktuell noch interessant?

In unserem Webinar sprechen über Stärken, Besonderheiten und Chancen des österreichischen Marktes. Anschließend werfen wir einen genaueren Blick auf zwei Unternehmen: PORR, einen etablierten Bau- und Infrastrukturkonzern, sowie FACC, einen international tätigen Technologiepartner der Luftfahrtindustrie.

Für Anlegerinnen und Anleger, die Österreich jenseits der üblichen Schlagzeilen besser verstehen möchten.

Jetzt anmelden und neue Perspektiven auf den österreichischen Aktienmarkt gewinnen:
https://small-microcap.eu/event/webinar-auf-perlensuche-in-oesterreich-der-blick-in-die-zweite-reihe-lohnt/

Quellen:

35 Kunden, 100 Tonnen und ein klarer Plan: CEO Michael Bell erklärt, warum First?Graphene?anders arbeitet? | wallstreetONLINE - 02.07.2026

Lassen Sie sich in den Verteiler für First Graphene oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler First Graphene" oder "Nebenwerte".

First Graphene Limited
Land: Australien
ISIN: AU000000FGR3
First Graphene - First Graphene

Disclaimer/Risikohinweis St George Mining
Interessenkonflikte: Mit First Graphene existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der First Graphene. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von First Graphene können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von First Graphene einsehen: First Graphene - First Graphene

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung First Graphene vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen
Dr. Reuter Investor Relations
Dr. Eva Reuter
Friedrich Ebert Anlage 35-37
60327 Frankfurt
+49 (0) 69 1532 5857
www.dr-reuter.eu
www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Vom Labor in die Industrie: Warum First Graphene auf 35 Kunden statt Zukunftsversprechen setzt appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: GB0002869419,AU000000FGR3

Disclaimer:
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.