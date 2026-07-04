Silverstone - Im Qualifying zum Großen Preis von Großbritannien in Silverstone hat sich Kimi Antonelli am Samstag nach dem Triumph im Sprintrennen auch die Pole Position geholt. Es ist für ihn die fünfte Pole der laufenden Saison und gleichzeitig auch seiner Formel-1-Karriere. Der Mercedes-Pilot erzielte mit einer Zeit von 1:28.111 Minuten die schnellste Runde und verwies damit seine Konkurrenten auf die Plätze. Charles Leclerc zeigte eine starke Leistung im ersten Sektor, konnte jedoch Antonelli nicht überholen und musste sich mit einem Platz hinter ihm zufriedengeben. Lewis Hamilton, der ebenfalls als Favorit galt, konnte seine Runde nicht optimal abschließen und landete hinter Leclerc.



Das Qualifying begann mit einem spannenden Schlagabtausch zwischen den Teams. Mercedes setzte früh ein Zeichen, als Antonelli im Q2 die Bestzeit fuhr. Russell, sein Teamkollege, folgte auf Platz zwei, während die Ferrari-Fahrer zwei Zehntel hinter der Bestzeit lagen. Die Red-Bull-Piloten konnten sich ebenfalls für Q3 qualifizieren, wobei Verstappen hinter seinem Teamkollegen Isack Hadjar zurückblieb.



Im Q1 überraschten die Red-Bull-Junioren, indem sie die Führung übernahmen. Isack Hadjar führte das Feld vor Liam Lawson an, während Leclerc als erster Ferrari-Pilot folgte. Nico Hülkenberg zeigte eine starke Leistung und belegte Platz vier. Für einige Fahrer wie Alonso, Stroll und Perez war das Qualifying jedoch frühzeitig beendet, da sie die Top-15 nicht erreichten.



Das Qualifying verlief nicht ohne Zwischenfälle. Russell sorgte für eine kurze Gelbphase, als er in Kurve 7 von der Strecke abkam. Er konnte jedoch weiterfahren und sich für die nächste Runde qualifizieren. Auch Antonelli hatte im Q2 einen kleinen Ausrutscher, konnte sich jedoch schnell erholen und die Bestzeit sichern.





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