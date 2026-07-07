Überraschung bei Nordex. Das Unternehmen errichtet einen Windpark für Continental. Der Automobilzulieferer will damit etwa zwei Drittel des Strombedarfs seines Reifenwerks im rund acht Kilometer entfernten Korbach abdecken. Damit steigen die Erwartungen an die kommenden Quartalszahlen weiter. Bei RE Royalties warten Anleger weiterhin auf den Ausbruch der Aktie. Denn diese erscheint bei einer Dividendenrendite von über 10 % viel zu günstig. Vonovia kommt derzeit auf eine Dividendenrendite von immerhin 5,5 %. Doch die Aktie hat im laufenden Jahr bereits über 6 % an Wert verloren. Analysten sehen das Unternehmen durchaus positiv, aber das wieder steigende Zinsniveau drückt auf die Stimmung bei Aktionären des Wohnungskonzerns.Den vollständigen Artikel lesen ...
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