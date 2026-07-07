Die Nachfrage nach strategischen Rohstoffen, Cybersicherheit und moderner Verteidigungstechnologie sorgt weiterhin für Bewegung an den Börsen. Besonders Almonty Industries, Atos und DroneShield stehen derzeit im Fokus der Anleger. Während Almonty den Übergang zum bedeutenden Wolframproduzenten vollzieht, setzt Atos auf den Neustart nach der Restrukturierung. DroneShield profitiert dagegen von weltweit steigenden Verteidigungsausgaben und der wachsenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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