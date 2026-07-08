Ist die Schwäche beim Goldpreis bald vorbei? Dies glaubt Edelmetallexperte Markus Bußler. Für eine nachhaltige Serie von Zinserhöhungen sieht er wenig Anlass. Darauf deutet auch der Anleihemarkt hin. Damit könnte jetzt der richtige Zeitpunkt sein, sich Goldaktien ins Depot zu legen. Dabei denken viele an Barrick Mining. Doch die Strategie des Konzerns verwirrt derzeit. Bei Desert Gold könnte bereits kurzfristig eine Rally starten. Denn der Goldexplorer will in Kürze mit der Goldproduktion starten. Analysten raten zum Kauf. Der Silberpreis hat sich in den vergangenen Monaten halbiert. Auch die Aktie von First Majestic ist unter die Räder gekommen. Doch der Konzern arbeitet an einem neuen Treiber.Den vollständigen Artikel lesen ...
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