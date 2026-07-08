Über das Libra-Add-in stehen die entsprechenden Funktionen nun in One zur Verfügung. Damit baut Wolters Kluwer seine Vorreiterrolle in diesem Bereich aus und reagiert auf die dynamische Nachfrage und die fortschreitenden KI-Innovationen in Italien.

Wolters Kluwer Legal Regulatory gab heute die Einbettung von "Libra by Wolters Kluwer AI Workflows" in "One", seine führende Plattform für juristische Recherchen in Italien, bekannt. Dieser Schritt untermauert den großen kommerziellen Erfolg und die rasche Marktakzeptanz des juristischen KI-Arbeitsbereichs "Libra" in diesem Land. Durch die Integration stehen generative KI-Funktionen direkt im Recherche-Workflow von Juristen zur Verfügung, was eine nahtlose Arbeitserfahrung ermöglicht, ohne zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen.

Die Einbettung folgt auf die Einführung von Libra Legal AI Workspace in Italien im Februar. Das Tool setzt durch die Kombination fortschrittlicher KI-Funktionen mit maßgeblichen und vertrauenswürdigen Rechtsinhalten von One neue Maßstäbe für die KI-gestützte Recherche. Anwälte werden während ihres gesamten Arbeitsablaufs unterstützt von der Recherche über die Analyse bis hin zur Erstellung von Dokumenten.

Mit dem neu eingeführten Libra-Add-in für One können Kunden die KI-Funktionen von Libra für die Entwurfserstellung, Überprüfung und Analyse in einer einheitlichen Umgebung nutzen und so ihre Arbeit von Anfang bis Ende abwickeln. Die Lösung spiegelt einen allgemeinen Markttrend wider, weg von eigenständigen digitalen Datenbanken hin zu integrierten, KI-gestützten Arbeitsabläufen, was die Arbeitsweise von Juristen neu definiert.

"Die hohe Akzeptanz von Libra in Italien bestätigt, dass unsere strategische Ausrichtung auf fortschrittliche KI-Innovationen für Juristen richtig ist. Durch die Einbettung von Libra in One bauen wir unsere Führungsposition bei der Bereitstellung intelligenter, durchgängiger Arbeitsabläufe weiter aus, indem wir fundierte Inhalte mit modernster Technologie verbinden. So können unsere Kunde, effizienter und mit mehr Vertrauen arbeiten", sagte Giulietta Lemmi, CEO, Wolters Kluwer Italien.

In One bleiben alle KI-Funktionen eng mit den zugrunde liegenden Quellen verknüpft. Dadurch wird sichergestellt, dass Nutzer stets vollständigen Einblick in die Herkunft der Informationen haben und sich auf überprüfbare und zitierfähige Inhalte verlassen können eine entscheidende Anforderung in der Rechtspraxis.

"Die eigentliche Bedeutung der KI im Rechtsbereich liegt in ihrer Fähigkeit, die täglichen Arbeitsabläufe von Fachleuten zu unterstützen", sagte Viktor von Essen, CEO von Libra by Wolters Kluwer "Indem wir die Funktionen von Libra in One integrieren, machen wir fortschrittliche KI genau dort zugänglich, wo juristische Arbeit geleistet wird und helfen Fachleuten so, effizienter zu arbeiten, fokussiert zu bleiben und qualitativ hochwertigere Ergebnisse zu erzielen."

Der Libra Legal AI Workspace wurde bereits in zehn Ländern Europas erfolgreich eingeführt. Wolters Kluwer setzt die Integration in seine eigenen Lösungen für die juristische Recherche und das Praxismanagement wie One und Kleos fort, um einen durchgängigen, KI-gestützten Workflow für Juristen zu schaffen.

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