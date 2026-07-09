EQS-Ad-hoc: ZEAL Network SE / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Kauf von Unternehmensteilen
ZEAL Network SE vereinbart Erwerb von SevenCanyon und Markteintritt im Vereinigten Königreich
Der Kaufpreis für die 96,5 Prozent der Anteile setzt sich aus einer Barzahlung von rund 33,8 Mio. GBP (vorbehaltlich Anpassungen nach Vollzug, einschließlich einer Anpassung für Fahrzeuginventar im einstelligen Millionen-GBP-Bereich) sowie weiteren Zahlungen von bis zu rund 4,8 Mio. GBP über einen Zeitraum von sechs Monaten in Abhängigkeit vom Erreichen definierter finanzieller Ziele zusammen.
Der Vorstand erwartet, dass SevenCanyon nach der Konsolidierung einen bedeutenden Beitrag zum Umsatz und EBITDA von ZEAL leisten wird. ZEAL wird die notwendigen Anpassungen ihrer Umsatzprognose vornehmen, sobald der IFRS-Ausweis der Umsatzerlöse von SevenCanyon finalisiert wurde.
Für das EBITDA bestätigt ZEAL die Bandbreite von 70-75 Mio. Euro unter der Annahme eines normalen Jackpot-Umfelds in Deutschland. Die aktualisierte Prognose berücksichtigt einmalige Aufwendungen im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich im Zusammenhang mit der Transaktion.
Für das erste volle Geschäftsjahr nach Vollzug der Transaktion erwartet ZEAL einen positiven EBITDA-Beitrag im hohen einstelligen Millionen-Euro-Bereich.
EBITDA bezeichnet das Periodenergebnis vor Abschreibungen, Finanzergebnis, Anteil am Ergebnis assoziierter Unternehmen und Steuern, und damit das Ergebnis der operativen Geschäftstätigkeit von ZEAL.
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