Hannover (ots) -Wer sein Fahrrad versichert, will vor allem eines: sich im Ernstfall auf schnellen und zuverlässigen Service verlassen können. Dass der Fahrradversicherer und Leasing-Anbieter Linexo by Wertgarantie genau hier überzeugt, zeigt die aktuelle Kundenzufriedenheitsanalyse des TÜV Rheinland mit herausragenden Ergebnissen. Im Mai 2026 wurden dafür Linexo-Kunden aus Deutschland und Österreich befragt.Die Ergebnisse zeigen ein außergewöhnlich starkes Bild: 98,7 Prozent der Befragten erleben Linexo als zuverlässig oder sehr zuverlässig, während 97,5 Prozent den Service als schnell oder sehr schnell bewerten. Gleichzeitig geben 98 Prozent an, Linexo als kompetent oder sehr kompetent wahrzunehmen. Damit wird Versicherung und Leasing genau das Leistungsniveau attestiert, das für Fahrradbesitzer im Alltag entscheidend ist. Insbesondere Nutzer, die ihr Fahrrad regelmäßig einsetzen - etwa beim täglichen Pendeln - sind im Schadenfall auf schnelle und verlässliche Unterstützung angewiesen.Höchste Zufriedenheit und starke WeiterempfehlungAuch die Gesamtzufriedenheit liegt auf Spitzenniveau: 98,2 Prozent der Befragten sind mit dem Kundenservice zufrieden oder sehr zufrieden. Zudem würden 98 Prozent Linexo bestimmt oder wahrscheinlich weiterempfehlen. Die durchschnittliche Gesamtbewertung von 1,32 auf der Schulnotenskala unterstreicht dieses Ergebnis eindrucksvoll."Diese Ergebnisse sind für uns eine klare Bestätigung unseres täglichen Anspruchs: Menschen mit ihrem Rad jederzeit ein sorgenfreies und zuverlässiges Fahrerlebnis zu ermöglichen. Gerade dann, wenn es darauf ankommt, mobil zu bleiben und unkompliziert Unterstützung zu erhalten, stehen wir unseren Kunden schnell und verlässlich zur Seite. Besonders stolz sind wir darauf, dass unsere Kunden uns nicht nur vertrauen, sondern uns in dieser Breite weiterempfehlen würden", sagt Sören Hirsch, Bereichsleitung bei Linexo.Ob tägliches Pendeln, sportliche Tour oder Wochenendausflug, ein Fahrrad braucht Schutz, auf den man sich verlassen kann. Die aktuellen Ergebnisse zeigen: Linexo bietet nicht nur Versicherungsschutz, sondern auch einen Service, der überzeugt.Mehrfach ausgezeichnet - und konsequent weiterentwickeltDie TÜV-Auszeichnung ist kein Einzelfall: Linexo erhält regelmäßig Auszeichnungen und Top-Bewertungen für Servicequalität und Kundenzufriedenheit. Dazu zählen unter anderem auch die Auszeichnung "Höchstes Kundenvertrauen" der WirtschaftsWoche (2025) sowie der FOCUS Money Titel "Fairste Konditionen" (2026). Sie zeigen, dass der hohe Anspruch nicht nur versprochen, sondern dauerhaft eingehalten und kontinuierlich weiter verbessert wird.Pressekontakt:Gina Schneider | PR & Content Managerin | Tel: 0 174 23 98 152 |E-Mail: g.schneider@linexo.com | www.linexo.deOriginal-Content von: linexo by WERTGARANTIE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173342/6311458