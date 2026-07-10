© Foto: Oliver Berg/dpaBayer verkauft einen Anteil seines Verhütungsgeschäfts für drei Milliarden Euro an Apollo Global Management. Das Geld soll den Konzern im Glyphosat-Streit entlasten, die Kontrolle gibt Bayer jedoch nicht ab. Die Details.Im Kampf gegen seine milliardenschweren Glyphosat-Risiken greift Bayer zu einem ungewöhnlichen Schritt. Der Konzern verkauft eine Minderheitsbeteiligung an seinem Verhütungsgeschäft für drei Milliarden Euro an Apollo Global Management. Das Entscheidende dabei ist: Bayer gibt die Kontrolle nicht aus der Hand. Der Konzern behält die volle operative Führung über die neu geschaffene Gesellschaft. Zu dieser gehören lang wirkende Verhütungsmittel wie Mirena, Kyleena und Jaydess. …
Enthaltene Werte: DE000BAY0017,US03769M1062Den vollständigen Artikel lesen
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