© Foto: CFOTO - CFOTOFast 100 Prozent Plus in nur drei Monaten: Laut Morningstar haben vor allem Halbleiter- und Korea-ETFs im zweiten Quartal 2026 abgeräumt. Das sind die Performance-Gewinner im zweiten Halbjahr 2026 für deutsche Anleger!Wer im zweiten Quartal 2026 auf den richtigen ETF gesetzt hat, brauchte starke Nerven - und konnte Renditen erzielen, die viele Einzelaktien in den Schatten stellen. Laut Morningstar führte ein Thema das ETF-Perfromance-Ranking für deutsche Anleger klar an: Halbleiter. An der Spitze steht der iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF. Der 5,4 Milliarden Euro schwere ETF legte im Quartal um 96,58 Prozent zu. Damit schlug er den Durchschnitt der Technologieaktienfonds von …
Enthaltene Werte: IE00B0M63XXX,LU0292100XXX,IE00BHZRRXXX,IE00BMC38XXX,IE00BKPJYXXX,IE000I8KRXXX,IE000YDZGXXX,DE000SL0HXXX,IE0000ZL1XXXDen vollständigen Artikel lesen
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