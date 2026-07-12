Natürlicher Wasserstoff ist wie "über Gold zu stolpern". Könnten Explorer wie Makenita als Nächste profitieren?

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Mit diesen Worten beschrieb der Energieminister von South Australia, Tom Koutsantonis, kürzlich das Potenzial von natürlichem Wasserstoff - einer Ressource, die nach Ansicht vieler Wissenschaftler zu den bedeutendsten Energierohstoffen der kommenden Jahrzehnte werden könnte.

Der Vergleich ist eindrucksvoll und lässt sich zunehmend schwer ignorieren.

Im Gegensatz zu herkömmlichem Wasserstoff, der mithilfe von Erdgas oder durch energieintensive Elektrolyse hergestellt werden muss, kommt natürlicher Wasserstoff bereits im Untergrund vor. Er entsteht über Millionen von Jahren durch geologische Prozesse und kann sich ähnlich wie Erdgas in unterirdischen Lagerstätten ansammeln. Sollte er wirtschaftlich förderbar sein, könnte dies die Produktionskosten für einen der weltweit gefragtesten Energieträger erheblich senken.

Diese Perspektive zieht zunehmend die Aufmerksamkeit von Regierungen, Forschern und Investoren auf sich.

In Australien, Nordamerika und Europa werden Explorationsprogramme derzeit deutlich ausgeweitet, während Unternehmen um die Entdeckung wirtschaftlich nutzbarer Wasserstofflagerstätten konkurrieren. Gleichzeitig haben die Investitionen in den Sektor innerhalb des vergangenen Jahres spürbar zugenommen, und immer mehr institutionelle Investoren richten ihren Blick auf Unternehmen, die in diesem jungen Markt eine Vorreiterrolle einnehmen könnten.

Zu den bekanntesten Akteuren zählt die MAX Power Mining Corp. (ISIN: CA57778R1001).

Das Lawson-Projekt in der kanadischen Provinz Saskatchewan gehört inzwischen zu den weltweit am genauesten beobachteten Projekten für natürlichen Wasserstoff. Ausschlaggebend dafür waren frei austretendes Gas sowie vielversprechende Wasserstoffkonzentrationen. Unterstützt durch Finanzierungen von mehr als 45 Millionen kanadischen Dollar - darunter eine Investition von 25 Millionen CAD des kanadischen Rohstoffinvestors Eric Sprott - treibt MAX Power nun weitere Bohrprogramme und kommerzielle Bewertungen voran. Ziel ist es festzustellen, ob Saskatchewan eines der weltweit ersten wirtschaftlich bedeutenden Vorkommen für natürlichen Wasserstoff beherbergen könnte.

Das Engagement von Eric Sprott gilt als eine der bislang stärksten Bestätigungen für das Potenzial dieses aufstrebenden Sektors. Der kanadische Milliardär hat sich in früheren Rohstoffzyklen einen Namen gemacht, indem er bedeutende Trends - von Uran bis hin zu Edelmetallen - frühzeitig erkannte. Seine Entscheidung, umfangreiches Kapital in natürlichen Wasserstoff zu investieren, hat das Interesse vieler Investoren an diesem Markt zusätzlich verstärkt.

Die Geschichte zeigt jedoch auch, dass die größten Chancen in neuen Rohstoffregionen nicht zwangsläufig nur dem Erstentdecker vorbehalten sind.

Sobald das Vertrauen in eine neue geologische Provinz wächst, richtet sich die Aufmerksamkeit der Investoren häufig auch auf benachbarte Explorationsunternehmen mit vergleichbarer Geologie.

Genau deshalb rückt die Makenita Resources Inc. (ISIN: CA5609251098) zunehmend in den Fokus.

Das Unternehmen hat sein Serpentinization Iron-Magnetite Project kürzlich auf mehr als 51.000 zusammenhängende Acres erweitert. Das Projekt grenzt unmittelbar an das Landpaket von MAX Power in Saskatchewan an. Besonders interessant ist dabei die geologische Ausgangslage: Die sogenannte Serpentinisierung - die natürliche Umwandlung eisenreicher Gesteine - gilt als einer der wichtigsten geologischen Prozesse für die Entstehung von natürlichem Wasserstoff im Untergrund.

Mit anderen Worten: Makenita exploriert genau in jenem geologischen Umfeld, das nach Ansicht vieler Wissenschaftler ideale Voraussetzungen für natürlich vorkommenden Wasserstoff bietet.

Auch der Bewertungsunterschied zwischen beiden Unternehmen fällt zunehmend auf. MAX Power wird nach seinen Explorationserfolgen und umfangreichen Finanzierungen inzwischen mit mehreren hundert Millionen kanadischen Dollar bewertet. Makenita hingegen verfügt über eine bedeutende strategische Landposition innerhalb desselben aufstrebenden Wasserstoffkorridors und wird dennoch lediglich mit einem Bruchteil dieser Bewertung gehandelt.

Das bedeutet selbstverständlich nicht, dass benachbarte Projekte automatisch vergleichbare Entdeckungen hervorbringen werden. Natürlicher Wasserstoff befindet sich weiterhin in einem sehr frühen Explorationsstadium, und eine großflächige kommerzielle Förderung wurde bislang noch nicht nachgewiesen. Geologische, technische und wirtschaftliche Risiken bleiben erheblich.

Dennoch gewinnt der Sektor weltweit zunehmend an Dynamik.

In Australien haben Unternehmen wie Gold Hydrogen bereits Wasserstoffreinheiten von bis zu 97% bei Explorationsbohrungen gemeldet. Gleichzeitig untersucht Thor Energy historische Wasserstoffvorkommen im Otway Basin in South Australia. Regierungen betrachten natürlichen Wasserstoff zunehmend als Möglichkeit, Emissionen zu reduzieren und gleichzeitig bestehende Gasinfrastrukturen weiter zu nutzen. Der Energieminister von South Australia bezeichnete das Potenzial sogar als möglichen "globalen Wendepunkt".

Diese wachsende internationale Dynamik trägt dazu bei, natürlichen Wasserstoff von einer wissenschaftlichen Nischenidee zu einem ernstzunehmenden Investmentthema zu entwickeln.

Ob der Sektor seine enormen Erwartungen letztlich erfüllen kann, bleibt abzuwarten. Doch angesichts der Unterstützung durch Regierungen, milliardenschwerer Investitionen namhafter Rohstoffinvestoren und einer weltweit zunehmenden Exploration scheint natürlicher Wasserstoff in ein neues Kapitel einzutreten.

Und wenn frühere Rohstoffzyklen als Orientierung dienen, könnten Investoren künftig nicht nur auf jene Unternehmen blicken, die die ersten Entdeckungen machen, sondern zunehmend auch auf strategisch positionierte Explorer wie Makenita, die profitieren könnten, wenn sich eine völlig neue Wasserstoffregion etabliert.

Quellen:

https://www.environmentenergyleader.com/stories/eric-sprott-backs-rev-exploration-in-4m-helium-and-hydrogen-raise,128126

https://hydrogen-central.com/fortescue-backed-hyterra-gearing-up-to-drill-at-its-us-hydrogen-project/

https://www.dw.com/en/white-hydrogen-gas-clean-energy-geology-germany-fossil-fuels-renewables/a-76106804

https://finance.yahoo.com/sectors/energy/articles/max-power-announces-strategic-25-125100150.html

https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/sprott-and-neighbors-drive-max-power-mining-s-rally-as-natural-hydrogen/69342226

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Makenita Resources Inc.

Land: kanadisch

ISIN: CA5609251098

https://www.makenitaresources.com

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