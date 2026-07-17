Der DAX hat am Donnerstag weiter Boden verloren. Am Ende ist er mit einem Minus von 0,3 Prozent bei 24.915,49 Punkten aus dem Handel gegangen. Und auch der Start in den letzten Handelstag der Woche sieht schwach aus. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Freitagmorgen 1,1 Prozent tiefer auf 24.638 Zähler.Die Entwicklung im Nahen Osten bereitet weiterhin Sorgen. Die Ölpreise haben am Freitag erneut zugelegt. Auslöser sind die verschärften Spannungen zwischen den USA und dem Iran. Hintergrund: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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