Über Nacht überrascht ein China-Start-Up die ganze KI-Welt. Eigentlich galt der Vorsprung von Anthropic über Jahre gesichert - doch plötzlich sichert sich die Alibaba-Beteiligung Moonshot AI die Führungsposition. Jetzt eskaliert die KI-Angst!Die KI-Welt ist seit heute eine andere: Vor einer Woche waren Experten noch der Meinung, dass chinesische KI-Labore zu rechenarm sind, um in die KI-Top-10 aufzusteigen. Heute hat eines dieser "zu rechenarmen" Labore - ein Startup mit 300 Personen - mit Kimi-K3 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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