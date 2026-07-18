150-Milliarden-Dollar-Batteriemarkt: Warum Lithium Americas und Surge schon heute für den Bedarf von morgen bauen

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Batterien sind längst mehr als ein Bauteil für Elektroautos. Sie stabilisieren Stromnetze, speichern Solar- und Windenergie und sichern zunehmend auch Rechenzentren gegen Stromausfälle ab. Diese wachsende Zahl an Anwendungen hat den weltweiten Markt für Lithium-Ionen-Batterien 2025 auf mehr als 150 Milliarden US-Dollar steigen lassen - über 20% mehr als im Vorjahr.

Für die Lithiumbranche entsteht daraus ein ungewöhnliches Zeitproblem. Batteriefabriken können vergleichsweise schnell erweitert werden. Neue Lithiumminen benötigen dagegen Exploration, Studien, Genehmigungen, Finanzierung und Bau. Projekte, die den Markt in den 2030er-Jahren versorgen sollen, müssen daher schon heute entwickelt werden.

Der Batteriemarkt wächst über das Elektroauto hinaus

Elektromobilität bleibt der größte Nachfragetreiber. Gleichzeitig gewinnen stationäre Speicher an Gewicht. Sie nehmen überschüssigen Strom auf, geben ihn bei hoher Nachfrage wieder ab und helfen, schwankende erneuerbare Energien in die Netze zu integrieren.

Hinzu kommt die digitale Infrastruktur. Die Internationale Energieagentur verweist darauf, dass Batterien zunehmend als Notstrom- und Flexibilitätslösung für Rechenzentren und KI-Infrastruktur dienen. Damit hängt die langfristige Lithiumnachfrage nicht mehr allein von den Verkaufszahlen elektrischer Pkw ab.

Lithium Americas zeigt, wie aus Nachfrage industrielle Kapazität wird

Lithium Americas (ISIN: CA53681J1030) entwickelt mit Thacker Pass eines der größten Lithiumprojekte Nordamerikas. Die erste Phase ist auf eine nominale Kapazität von 40.000 Tonnen Lithiumcarbonat in Batteriequalität pro Jahr ausgelegt. Über fünf Phasen könnte das Projekt langfristig auf bis zu 160.000 Tonnen jährlich erweitert werden.

Der Bau macht 2026 sichtbare Fortschritte. Ende 2025 waren die Detailplanung zu 93% und die Beschaffung zu 60% abgeschlossen. Während der Spitzenphase sollen rund 1.800 Beschäftigte auf der Baustelle arbeiten. Lithium Americas strebt den mechanischen Abschluss der ersten Phase Ende 2027 an; die kommerzielle Produktion soll im Verlauf des Jahres 2028 hochgefahren werden.

Thacker Pass zeigt damit, wie viel Vorlauf selbst ein bereits genehmigtes und finanziertes Projekt benötigt. Zwischen dem wachsenden Batteriemarkt und der tatsächlichen Rohstoffproduktion liegen Jahre intensiver Entwicklungsarbeit.

Surge finanziert den Weg bis zur Bauentscheidung

Surge Battery Metals (ISIN: CA86882X1096) befindet sich mit dem Nevada North Lithium Project in einer früheren Entwicklungsphase. Das Unternehmen meldet für das Projekt eine abgegrenzte abgeleitete Ressource von 11,24 Millionen Tonnen Lithiumcarbonat-Äquivalent mit einem durchschnittlichen Gehalt von 3.010 ppm Lithium bei einem Cut-off von 1.250 ppm.

Im Juni 2026 kündigte Surge eine strategische Finanzierung über bis zu 30 Millionen CAD an, die auf 36 Millionen CAD erweitert werden kann. Nach Abschluss erwartet das Unternehmen liquide Mittel von rund 70 Millionen CAD. Das Kapital soll Nevada North nach Unternehmensangaben bis zu einer Bauentscheidung finanzieren.

Damit verschiebt sich der Schwerpunkt von der reinen Entdeckung zu Studien, Genehmigungen und Projektplanung. Genau an dieser Schwelle zeigt sich, ob aus einer Ressource später ein baubares Projekt werden kann.

Bevor entwickelt werden kann, muss zunächst exploriert werden

Fortgeschrittene Projekte wie Thacker Pass und Nevada North stehen am Ende jahrelanger geologischer Arbeit. Die nächste Generation potenzieller Projekte beginnt wesentlich früher: mit Landpaketen, Proben, geophysikalischen Daten und ersten Bohrzielen.

Sienna Resources (ISIN: CA82621E2050) besitzt in Nevada das 1.230 Acres große Cave Creek Lithium Project und das 1.840 Acres umfassende Elko Lithium Project. Cave Creek liegt nach Unternehmensangaben nahezu vollständig innerhalb der Landpositionen rund um das Nevada North Lithium Project. Für das Projekt wird ein erstes Bohrprogramm geplant.

Die Nähe erlaubt keine Schlussfolgerungen über Gehalte, Ressourcen oder Wirtschaftlichkeit. Sie zeigt jedoch, wie sich frühe Exploration, fortgeschrittene Entwicklung und laufender Minenbau innerhalb desselben Lithiumdistrikts nebeneinander abspielen können.

Ein 150-Milliarden-Dollar-Markt braucht eine lange Projektpipeline

Der Batteriemarkt kann zweistellig wachsen, während Lithiumpreise kurzfristig fallen und einzelne Projekte verschoben werden. Das ist kein Widerspruch: Rohstoffpreise reagieren auf die aktuelle Angebotslage, neue Minen dagegen auf einen Bedarf, der viele Jahre in der Zukunft liegt.

Lithium Americas baut bereits, Surge arbeitet auf eine Bauentscheidung hin und Sienna untersucht Projekte in einer frühen Phase. Gemeinsam verdeutlichen diese Entwicklungsstufen, warum ein wachsender Batteriemarkt nicht nur Produktionskapazitäten benötigt, sondern eine kontinuierliche Pipeline neuer Lithiumprojekte.

Quellen

https://www.iea.org/commentaries/global-battery-markets-are-growing-strongly-and-so-are-the-supply-risks

https://lithiumamericas.com/news/news-details/2026/Lithium-Americas-Provides-a-Project-Update-and-2026-Capex-Guidance-for-Thacker-Pass/default.aspx

https://surgebatterymetals.com/news/surge-battery-metals-announces-strategic-funding-to-fast-track-the-nevada-north-lithium-project-co-led-by-brian-paes-braga-and-michael-hess

https://www.siennaresources.com/

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ISIN: CA82621E2050

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