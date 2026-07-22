EQS-Ad-hoc: CHAPTERS Group AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung

CHAPTERS Group AG: Durchführung einer Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital beschlossen



22.07.2026 / 18:19 CET/CEST

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Der Vorstand der CHAPTERS Group AG (ISIN DE0006618309) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Durchführung einer Kapitalerhöhung unter Bezugsrechtsausschluss durch Ausgabe von bis zu 1.521.938 neuen Aktien beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft soll dabei unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals von EUR 23.842.152,00 um bis zu EUR 1.521.938,00 auf bis zu EUR 25.364.090,00 gegen Bareinlagen erhöht werden.

Die neuen auf den Inhaber lautenden Stammaktien (Stückaktien) werden ausschließlich ausgewählten professionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten. Der Platzierungspreis wurde auf EUR 42,00 je neue Aktie festgesetzt.

Die durch die Kapitalerhöhung zufließenden Mittel werden zur weiteren Beschleunigung des Unternehmenswachstums eingesetzt.