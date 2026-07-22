Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat sich zur Wochenmitte trotz Iran-Sorgen relativ robust gezeigt. Gestützt wurde der Schweizer Leitindex SMI primär von den starken Nestlé. Im Fokus steht die laufende Berichtssaison. «Die Anleger blenden geopolitische Risiken derzeit aus und wetten darauf, dass starke Quartalszahlen alle anderen Sorgen überstrahlen», hiess es am Markt. Vor den anstehenden Quartalsbilanzen mehrerer Tech-Schwergewichte nach US-Börsenschluss ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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