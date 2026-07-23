Vevey - Der Nahrungsmittelriese Nestlé hat im ersten Halbjahr einen Gewinnrückgang um fast ein Drittel hinnehmen müssen. Das Ergebnis wurde insbesondere durch Umstrukturierungskosten und Wertminderungen auf Vermögenswerten belastet. Auch der Umsatz ging zurück. Von Januar bis Ende Juni sank der Nettogewinn um 31,4% auf 3,5 Milliarden Franken, was laut dem am Donnerstag veröffentlichten Bericht des Westschweizer multinationalen Konzerns auf gestiegene ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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