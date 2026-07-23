Der Schweizer Pharmariese Roche hat im ersten Halbjahr zwar unter dem starken Franken gelitten, operativ aber überzeugt. Vor allem die bestätigte Jahresprognose sorgt für Zuversicht bei den Anlegern. Die Aktie gewinnt mehr als 3 % und zählt damit zu den stärksten Werten im europäischen Pharmasektor. Der starke Franken verzerrt das Bild Auf den ersten Blick wirken die Halbjahreszahlen von Roche eher durchwachsen. Der Konzernumsatz sank in der Berichtswährung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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