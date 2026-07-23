Basel - Berechenbar in unruhigen Zeiten. Das dürfte in etwa die Halbjahreszahlen von Roche und den Ausblick auf das restliche Jahr umschreiben. Dabei hat der Konzern auch noch etwas besser als erwartet abgeschnitten. Für das Gesamtjahr bestätigte der Pharmariese am Donnerstag bei der Vorlage der Halbjahreszahlen den Ausblick. Für CEO Thomas Schinecker ist es auch ziemlich unwahrscheinlich, sie nicht zu erfüllen. «Wenn man im Halbjahr ist, dann hat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab