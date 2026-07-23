Mit einem Kursverlust von über -6% hält die Nestlé-Aktie am Donnerstagmorgen die rote Laterne im Schweizer Aktienindex SMI in der Hand. Was steckt hinter dem starken Kursverlust des Konsumgüterriesen und ist die Aktie immer noch ein attraktiver Dividendentitel? Umsatz okay, Marge nicht okay slöser des heutigen Kursrückgangs der Nestlé-Aktie sind die Zahlen für das erste Halbjahr 2026. Sie verdeutlichen eine zweigeteilte Entwicklung: Während sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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