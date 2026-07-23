Paris / London / Zürich - Die europäischen Aktienmärkte haben Donnerstag im Zuge weiter steigender Ölpreise nachgegeben. Dabei verloren die Börsen im Handelsverlauf langsam aber stetig an Boden. «Die Anleger navigieren derzeit durch ein schwieriges Fahrwasser», so Marktanalyst Timo Emden von Emden Research. «Während geopolitische Risiken für Gegenwind sorgen und die Notenbanken den Takt vorgeben, liefert die Berichtssaison bislang ein gemischtes ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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