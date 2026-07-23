Vevey - Nestlé hat im zweiten Quartal 2026 bei den Absatzmengen an Schwung gewonnen, die Erwartungen erfüllt und den Teilverkauf seines europäischen Wassergeschäfts besiegelt. Der weltgrösste Nahrungsmittelkonzern sieht sich auf Kurs. Anleger vermissten aber positive Überraschungen. Der Aktienkurs brach ein. Der Hersteller von Nespresso-Kaffee, Maggi-Würze und Purina-Tierfutter kommt bei der operativen Erholung unter dem seit Herbst amtierenden CEO ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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