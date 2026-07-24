Budgetbeschränkungen, Fachkräftemangel und Souveränitätsanforderungen beschleunigen die Nachfrage nach Cybersicherheitsdienstleistungen im Inland, so der ISG Provider Lens-Bericht

Der Bericht enthält eine Bewertung von Beratungsleistungen, die sich auf die drohende Gefahr durch Quantencomputer für die Datenverschlüsselung konzentrieren

Schweizer Unternehmen lagern zunehmend Aufgaben im Bereich der Cybersicherheit an externe Spezialisten aus, da der Fachkräftemangel und die zunehmende Gefahr von KI-gestützten Angriffen es erschweren, einen kontinuierlichen Schutz intern aufrechtzuerhalten. Dies geht aus einem neuen Forschungsbericht hervor, der heute von der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), einem weltweit tätigen, auf KI spezialisierten Technologie-Forschungs- und Beratungsunternehmen, veröffentlicht wurde.

Der 2026 ISG Provider Lens Cybersecurity Services and Solutions-Bericht für die Schweiz kommt zu dem Ergebnis, dass Unternehmen ihre Cybersicherheit in einem schwierigen Umfeld bewältigen müssen, das durch zurückhaltende Investitionen, zunehmende Regulierung und immer raffiniertere Cyberkriminalität gekennzeichnet ist. Der Bericht bewertet Sicherheitsberatungsdienste, die Unternehmen dabei unterstützen, sich auf künftige Angriffe mittels Quantencomputern vorzubereiten, die selbst starke bestehende Verschlüsselungsmethoden knacken könnten.

"Künstliche Intelligenz verändert das Tempo und die Art von Cyberangriffen, während Quantencomputer ein langfristiges Risiko für die Verschlüsselung darstellen", sagte Uwe Ladwig, Director bei ISG. "Schweizer Organisationen suchen nach Partnern, die den Schutz verbessern können und dabei die lokalen Erwartungen hinsichtlich Vertrauen und Kontrolle berücksichtigen."

Die Nachfrage nach kostenoptimierten, modularen Cybersicherheitsdiensten steigt, insbesondere bei mittelständischen Unternehmen und kommunalen Behörden. Diese Organisationen wünschen sich häufig unkomplizierte Dienste, die es ihnen ermöglichen, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren, während größere Unternehmen zudem nach anpassungsfähigen Lösungen suchen, da Budgetbeschränkungen die Sicherheitsplanung beeinflussen. Im Bereich der Managed Security Services bevorzugen viele Schweizer Käufer lokale Anbieter, um die digitale Souveränität zu stärken und dem Marktfokus auf "Swissness" Rechnung zu tragen.

KI-gestützte Phishing-Angriffe, Ransomware und Angriffe auf die Lieferkette werden immer raffinierter, wodurch ein kontinuierlicher Schutz vor Bedrohungen für Unternehmen an Bedeutung gewinnt. Fast die Hälfte der befragten Entscheidungsträger in Westeuropa zählt den kontinuierlichen Schutz vor Bedrohungen und die Reaktion darauf unter anderem durch ein Security Operations Center zu ihren fünf wichtigsten Prioritäten bei der Umsetzung von Cybersicherheitsmaßnahmen. Anbieter von Security Operations Centern und Managed Detection and Response-Diensten kombinieren Automatisierung und KI mit menschlichem Fachwissen, um Kunden dabei zu unterstützen, schneller auf sich verändernde Bedrohungen zu reagieren.

Auch Schweizer Unternehmen beginnen, sich mit den langfristigen Risiken auseinanderzusetzen, die Quantencomputer für verschlüsselte Daten darstellen könnten. Die Beratung im Bereich der Post-Quanten-Verschlüsselung gewinnt zunehmend an Bedeutung, insbesondere für Branchen mit umfangreichen digitalen Vermögenswerten wie Banken und Versicherungsgesellschaften. Angreifer wenden bereits die Strategie "Harvest Now, Decrypt Later" an, bei der sie Daten erfassen, um auf künftig leistungsfähigere Entschlüsselungsmöglichkeiten vorbereitet zu sein. Dies macht laut ISG die Bestandsaufnahme der Kryptografie und die Migrationsplanung bereits dringend erforderlich, noch bevor die Quantentechnologie kommerziell nutzbar wird.

"Der Schweizer Markt belohnt Anbieter, die sich mit Sicherheit für, mit und gegen KI auskennen", sagte Frank Heuer, Principal Analyst und Hauptautor des Berichts. "Eine Niederlassung in der Schweiz, Kenntnisse der regulatorischen Rahmenbedingungen sowie Fähigkeiten im Bereich der Post-Quanten-Verschlüsselung gewinnen zunehmend an Bedeutung, da Unternehmen nach Ausfallsicherheit streben, ohne die Kontrolle über sensible Daten zu verlieren."

Der Bericht beleuchtet zudem weitere Trends, die den Schweizer Cybersicherheitsmarkt prägen, darunter die Nachfrage nach integrierten IT- und Sicherheitsdienstleistungen sowie die wachsende Bedeutung von Bereitstellungsmodellen, die sowohl Großunternehmen als auch mittelständische Organisationen bedienen.

In dem Bericht werden InfoGuard und Swisscom in allen fünf Quadranten als Leader genannt. Weitere Einblicke in die Herausforderungen im Bereich Cybersicherheit, denen Unternehmen in der Schweiz gegenüberstehen, sowie Empfehlungen von ISG zu deren Bewältigung finden Sie im ISG Provider Lens Focal Points-Briefing hier.

Der Bericht bewertet die Leistungsfähigkeit von 38 Anbietern in fünf Quadranten: Strategische Sicherheitsdienstleistungen, Technische Sicherheitsdienstleistungen, SOC/MDR-Dienstleistungen der nächsten Generation, SOC/MDR-Dienstleistungen der nächsten Generation Großkunden und SOC/MDR-Dienstleistungen der nächsten Generation Mittelstand.

In dem Bericht werden InfoGuard und Swisscom in allen fünf Quadranten als Leader genannt. Accenture, Atos, die Deutsche Telekom, HCLTech, IBM und UMB werden jeweils in vier Quadranten als Leader genannt. Capgemini und Wipro werden jeweils in drei Quadranten als Leader eingestuft. iSPIN, Orange Cyberdefense, TCS und United Security Providers werden jeweils in zwei Quadranten als Leader eingestuft. Aveniq, Axians, Bechtle, Deloitte, DXC Technology, EY, Infosys, KPMG, Kudelski Security und Wavestone werden jeweils in einem Quadranten als Leader genannt.

Darüber hinaus wird Kudelski Security in zwei Quadranten als Rising Star ausgezeichnet ein Unternehmen mit einem "vielversprechenden Portfolio" und "hohem Zukunftspotenzial" gemäß der Definition von ISG. NTT DATA und Ontinue werden jeweils in einem Quadranten als Rising Stars ausgezeichnet.

Im Bereich Kundenerlebnis wurde EY unter den Anbietern von Cybersicherheitslösungen zum globalen "ISG CX Star Performer" für das Jahr 2026 gekürt. EY erzielte die höchsten Kundenzufriedenheitswerte als Teil des ISG Star of Excellence-Programms, der führenden Qualitätsauszeichnung für die Technologie- und Unternehmensdienstleistungsbranche.

Maßgeschneiderte Versionen des Berichts sind bei InfoGuard und Swisscom erhältlich.

Der 2026 ISG Provider Lens Cybersecurity Services and Solutions-Bericht für die Schweiz steht Abonnenten oder im Rahmen eines einmaligen Kaufs auf dieser Website zur Verfügung.

Über die Information Services Group (ISG)

ISG (Nasdaq: III) ist ein weltweit tätiges, auf KI spezialisiertes Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen. Als vertrauenswürdiger Partner von mehr als 900 Kunden, darunter 75 der 100 weltweit führenden Unternehmen, ist ISG seit langem führend im Bereich Technologie- und Unternehmensdienstleistungen und steht heute an vorderster Front, wenn es darum geht, KI zu nutzen, um Unternehmen zu operativer Exzellenz und schnellerem Wachstum zu verhelfen. Das 2006 gegründete Unternehmen ist bekannt für seine proprietären Marktdaten und Forschungsergebnisse, seine fundierten Kenntnisse und die Steuerung von Anbieter-Ökosystemen sowie für die Fachkompetenz seiner weltweit 1.500 Mitarbeiter, die gemeinsam daran arbeiten, Kunden dabei zu unterstützen, den Wert ihrer Technologieinvestitionen zu maximieren.

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