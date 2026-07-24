Comsysto Reply, der Spezialist für agile Softwareentwicklung und Cloud-Native-Lösungen innerhalb der Reply Gruppe, begleitet Audi bei der Weiterentwicklung seiner "Used Car Platform", dem zentralen digitalen Marktplatz für den B2B-Gebrauchtwagenhandel des Automobilherstellers. Durch den Einsatz einer maßgeschneiderten Multi-Agenten-Lösung wird die Softwareentwicklung beschleunigt, Routineaufgaben werden reduziert und neue Features schneller bereitgestellt.

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Comsysto Reply, the Reply Group company specialised in agile software development and cloud-native solutions, has partnered with Audi in evolving its digital marketplace for B2B used car trading with an AI-based multi-agent system

Die Plattform ist einer der wichtigsten digitalen Vertriebskanäle für Gebrauchtwagen von Audi und wickelt seit 2025 nahezu 100 Prozent des gesamten B2B-Geschäfts des Herstellers ab. Audi und Comsysto Reply haben für dieses Schlüsselsystem nun ein KI-basiertes Multi-Agenten-System eingeführt, das die Entwicklung neuer Softwarefunktionen beschleunigt und repetitive Aufgaben über den gesamten Software Development Lifecycle hinweg reduziert.

Die Lösung markiert den nächsten Schritt einer langjährigen Zusammenarbeit zwischen Audi und Comsysto Reply. Seit 2021 begleitet Comsysto Reply die Plattform bereits von der Ablösung des alten Legacy-Systems durch eine moderne, AWS-basierte Architektur bis hin zum kontinuierlichen Ausbau als skalierbarer, geschäftskritischer digitaler Marktplatz.

Das technologische Herzstück des Projekts ist ein maßgeschneidertes Multi-Agenten-System auf Basis von GitHub Copilot. Es umfasst drei spezialisierte KI-Agenten, die jeweils auf einen bestimmten Bereich des Entwicklungsprozesses ausgerichtet sind: die Anforderungsanalyse, die Codegenerierung sowie die Qualitätssicherung einschließlich der automatisierten Erstellung von Dokumentationen. Im Zusammenspiel unterstützen die Agenten die Entwicklerteams dabei, Anforderungen in strukturierte Ergebnisse zu überführen, die sich überprüfen, validieren und effizient integrieren lassen.

Ein entscheidender Faktor der Lösung ist die dedizierte Wissensbasis. Statt auf generische Entwicklungsmuster zurückzugreifen, generieren die KI-Agenten ihre Ergebnisse auf Basis der tatsächlichen Architekturentscheidungen, API-Spezifikationen und Sicherheitsrichtlinien der Plattform. Dadurch werden Ergebnisse erzeugt, die technisch konsistent mit der bestehenden Systemlandschaft sind und den Entwicklungs- und Governance-Anforderungen von Audi entsprechen.

Das Multi-Agenten-System setzt auf ein "Human-in-the-Loop"-Entwicklungsmodell, bei dem KI-Agenten repetitive und zeitaufwendige Aufgaben übernehmen, während die Entwickler für Review, Validierung und finale Freigabe verantwortlich bleiben. Dadurch kann sich das Team stärker auf die Weiterentwicklung wertschöpfender Funktionen der Plattform konzentrieren darunter intelligente Preisfindungs-Features, die eine präzisere Reaktion auf Marktdynamiken im B2B-Gebrauchtwagenhandel ermöglichen.

Stefan Winkler, Dev Lead bei Audi, kommentiert: "Die Einführung der KI-Agenten hat die Geschwindigkeit und die Arbeitsweise unseres Teams grundlegend verändert. Unsere Entwickler können sich jetzt auf die Aufgaben konzentrieren, die den größten Mehrwert schaffen: neue Funktionen, die unseren Händlern echten Nutzen bieten."

Das Projekt zeigt, wie Comsysto Reply Cloud-Native-Softwareentwicklung, Plattform-Expertise und angewandte Künstliche Intelligenz verbindet, um die Softwarebereitstellung in Unternehmen zu verbessern, die Entwicklungsqualität zu stärken und Innovation auf geschäftskritischen digitalen Plattformen voranzutreiben.

Comsysto Reply

Comsysto Reply ist seit vielen Jahren auf die agile Entwicklung maßgeschneiderter Softwarelösungen spezialisiert und ermöglicht es Unternehmen, sich den Herausforderungen der digitalen Transformation zu stellen. Comsysto Reply arbeitet in funktionsübergreifenden Produktteams eng mit Kunden, Partnern und Schwesterunternehmen der Reply Gruppe zusammen und nimmt eine führende Rolle bei der Anwendung von Lean und Agile Methoden, Big Data, Cloud Services, User Experience Research, DevOps und Continuous Delivery ein. www.comsystoreply.de

Audi

Der Audi Konzern gehört zu den erfolgreichsten Herstellern von Automobilen und Motorrädern im Premium- und Luxussegment. Mit den Marken Audi, Bentley, Lamborghini und Ducati sowie der China-Marke AUDI setzt das Unternehmen Maßstäbe in Design, Technologie und emotionaler Mobilität. Audi treibt die Transformation zur nachhaltigen und vernetzten Premium-Mobilität konsequent voran. Ziel ist ein vollelektrisches Portfolio bis 2027 und Klimaneutralität bis spätestens 2050.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] specialises in the design and implementation of solutions based on new communication channels and digital media. As a network of highly specialised companies, Reply supports major industrial groups in the telecom and media; industry and services; banking and insurance and public sectors in defining and developing business models enabled by the new paradigms of AI, cloud computing, digital media and the internet of things. Reply's services include: consulting, system integration and digital services. www.reply.com

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