Michael Burry erhöht seine Short-Wetten gegen Nvidia, Micron und den Chipsektor. Gleichzeitig kauft er bei zwei abgestürzten Aktien nach. Der "Big Short"-Investor rechnet mit der großen Rotation? Michael Burry baut seine Wetten gegen mehrere Halbleiteraktien aus. Der aus dem Film "The Big Short" bekannte Investor erhöhte seine Leerverkaufspositionen bei Nvidia, Micron Technology und weiteren Branchenwerten. Das geht aus Burrys Substack-Beitrag und Stocktwits hervor. Burry ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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